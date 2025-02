La tercera fecha de la Liga 1 2025 se disputó el último fin de semana. En dicha jornada, Sporting Cristal logró un triunfo más que importante tras vencer 1-0 a Sport Huancayo en condición de visita. Esta victoria fue muy celebrada por los hinchas celestes. Sin embargo, un video de los futbolistas empujando el bus en su regreso a Lima se volvió viral y generó las críticas, en este caso, de Giancarlo Granda, conocido periodista deportivo.

‘Flaco’ Granda critica que futbolistas de Sporting Cristal empujaran bus por huaico: “Vergonzoso”

“Vergonzoso lo de Cristal. Yo entiendo la geografía de nuestro país, pero los jugadores no pueden bajarse a empujar el bus. Si no hay un aeropuerto en Jauja, se tiene que jugar el partido en otro lado”, señaló indignado el popular ‘Flaco’ en “Después de todo” de Movistar Deportes.

🎙️ @Ggranda7: "Vergonzoso lo de Cristal. Yo entiendo la geografía de nuestro país, pero los jugadores no pueden bajarse a empujar el bus. Si no hay un aeropuerto en Jauja, se tiene que jugar el partido en otro lado".#DespuésDeTodo pic.twitter.com/aLXk65qbLs — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 24, 2025

¿Por qué no pudo avanzar el bus de Sporting Cristal?

Recordemos que el bus del cuadro rimense tuvo que ser empujado luego de que un lodazal, consecuencia de un huaico, no permitiera que siga avanzando el mismo con normalidad. No obstante, la directiva de Cristal dejó en claro que toda la delegación llegó sana y salva a Lima.

El ‘Flaco’ Granda y el día que un jugador lo botó del box de una discoteca por criticarlo: “Fue un malcriado”

El famoso ‘Flaco’, en Habla Serio, programa de conversación de Latina conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, le preguntaron si había tenido peleas con jugadores de fútbol. El periodista empezó confesando que en algún momento llegó a recibir una llamada de un jugador que le expresó su fastidio por sus críticas hacia él.

Sin embargo, y pese a tratar de demostrar siempre educación, Granda cuenta que a mediados de diciembre de 2023 fue rechazado por un futbolista que “no lo voy a mencionar porque no vale la pena”, y prácticamente retirado del box de una discoteca al que se había acercado para saludarlo.

Giancarlo Granda también participó en El Gran Chef. (Twitter El Gran Chef)

“Fue un malcriado”, manifestó el creador de “Tiempo Muerto”, sobre la actitud del jugador al que aparentemente “no le gusta que lo critiquen”.

Resultados de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Viernes 21 de febrero

- Alianza Lima 1-0 Juan Pablo II / Finalizado

Sábado 22 de febrero

- Comerciantes Unidos 1-1 Los Chankas / Finalizado

- Sport Boys 2-1 Ayacucho FC / Finalizado

- Sport Huancayo 0-1 Sporting Cristal / Finalizado

- Cienciano 2-3 Deportivo Garcilaso / Finalizado

Domingo 23 de febrero

- Alianza Universidad 2-3 ADT / Finalizado

- Atlético Grau vs Universitario de Deportes / Suspendido

- Melgar 2-1 Alianza Atlético / Finalizado

Lunes 24 de febrero

- Deportivo Binacional 1-2 Cusco FC / Finalizado

Programación de la fecha 4 del Apertura 2025

Jueves 27 de febrero

1:00 p.m. Los Chankas vs Cienciano3:30 p.m. ADT vs Sport Boys

Viernes 28 de febrero3:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau

Sábado 1 de marzo1:00 p.m. Cusco FC vs UTC3:30 p.m. Alianza Atlético vs Binacional8:00 p.m. Sporting Cristal vs Alianza Lima

Domingo 2 de marzo 1:00 p.m. Ayacucho FC vs Sport Huancayo3:30 p.m. Juan Pablo II vs. Melgar6:00 p.m. Universitario vs Alianza Universidad

* Comerciantes Unidos: descansa