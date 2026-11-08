El pasado 5 de noviembre de 2026, Florcita Polo acudió a las autoridades para denunciar a su pareja, Luiggi Yarasca, por presuntas agresiones físicas y psicológicas. De acuerdo con su testimonio, el episodio habría ocurrido en un hotel de Pachacámac, donde una discusión motivada por celos habría terminado en violencia. La denuncia señala que el empresario la habría sujetado del cuello, forcejeado con ella y empujado por unas escaleras.

Días después de hacer pública su situación y conseguir medidas de protección frente a su expareja, la hija de Susy Díaz volvió a llamar la atención en las redes sociales. Esta vez, compartió un mensaje cargado de fortaleza personal, en medio del proceso legal que enfrenta tras denunciar los presuntos maltratos. Su publicación refleja el momento que atraviesa mientras busca seguir adelante.

Esta es la reflexión de Florcita Polo en su intención de seguir adelante con las medidas de protección

En medio del proceso legal que enfrenta, Florcita Polo volvió a compartir una reflexión personal con sus seguidores a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram. La modelo publicó un video con un mensaje sobre la fortaleza necesaria para superar los momentos difíciles, una publicación que despertó comentarios por coincidir con las recientes noticias sobre la denuncia presentada contra Luiggi Yarasca.

Aunque evitó mencionar directamente al empresario, la hija de Susy Díaz dejó una frase que reflejaría su intención de seguir adelante: “Saliste de muchas y vas a salir de esta y vas a volver a brillar como mejor tú sabes hacerlo”. El mensaje apareció poco después de que Ysrael Castillo, abogado de Polo Campos, confirmara que su patrocinada había obtenido medidas de protección.

Yarasca tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de ella, además de cumplir terapia psicológica

El proceso legal de Florcita Polo registró un nuevo avance luego de que un juzgado le concediera medidas de protección frente a Luiggi Yarasca. La disposición establece que el empresario no podrá acercarse a menos de 200 metros de ella y deberá someterse a terapia psicológica. En caso de incumplir estas restricciones, podría enfrentar una denuncia por desobediencia a la autoridad.

Por su parte, la defensa legal de la hija de Susy Díaz busca que la Fiscalía investigue los hechos bajo la figura de un presunto intento de feminicidio. Esta solicitud forma parte de las acciones emprendidas por su abogado tras la denuncia por agresión. Sin embargo, corresponderá a las autoridades determinar la calificación jurídica de los hechos y establecer las responsabilidades.

Florcita debe estar protegida de cualquier acto de maltrato, humillación o represalia por parte del denunciado

En medio del proceso legal que afronta Florcita Polo, su defensa dio a conocer las principales restricciones impuestas a Luiggi Yarasca tras la denuncia por presuntas agresiones físicas. Entre las disposiciones figura la prohibición de que el empresario se acerque a menos de 200 metros de la hija de Susy Díaz, con el propósito de resguardar su integridad y mantenerlo alejado de ella.

El abogado Ysrael Castillo también señaló que su defendida debe estar protegida de cualquier acto de maltrato, humillación o represalia por parte del denunciado. “No se puede acercar 200 metros, ni puede haber ningún hecho de humillación, ni violencia. Además, no puede [haber] ninguna represalia ni de su parte”, sostuvo durante una entrevista al explicar el alcance de las medidas judiciales.

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