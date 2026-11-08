Por Redacción EC

El pasado 5 de noviembre de 2026, Florcita Polo acudió a las autoridades para denunciar a su pareja, Luiggi Yarasca, por presuntas agresiones físicas y psicológicas. De acuerdo con su testimonio, el episodio habría ocurrido en un hotel de Pachacámac, donde una discusión motivada por celos habría terminado en violencia. La denuncia señala que el empresario la habría sujetado del cuello, forcejeado con ella y empujado por unas escaleras.

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