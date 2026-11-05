Florcita Polo enciende las alarmas tras discusión con Luiggi Yarasca: esto se sabe sobre su estado de salud | Foto: @florcitapolodiaz
Florcita Polo enciende las alarmas tras discusión con Luiggi Yarasca: esto se sabe sobre su estado de salud | Foto: @florcitapolodiaz
Por Redacción EC

Florcita Polo encendió las alarmas luego de ser trasladada a una clínica de Surquillo tras protagonizar un presunto altercado con su pareja, Luiggi Yarasca. La situación generó preocupación entre sus familiares, especialmente después de conocerse que la hija de Susy Díaz habría terminado con diversas lesiones. En medio de la incertidumbre, Deysi Araujo logró comunicarse con la empresaria y, durante una entrevista con ‘América Hoy’, reveló detalles sobre su estado de salud, las molestias que presentaba y las lesiones que habría sufrido. Además, la exvedette contó cómo se habría originado el enfrentamiento y qué habría desencadenado la caída de Florcita por unas escaleras. A continuación, te contamos qué reveló Deysi Araujo sobre la salud de la empresaria y los detalles de este incidente.

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