Florcita Polo encendió las alarmas luego de ser trasladada a una clínica de Surquillo tras protagonizar un presunto altercado con su pareja, Luiggi Yarasca. La situación generó preocupación entre sus familiares, especialmente después de conocerse que la hija de Susy Díaz habría terminado con diversas lesiones. En medio de la incertidumbre, Deysi Araujo logró comunicarse con la empresaria y, durante una entrevista con ‘América Hoy’, reveló detalles sobre su estado de salud, las molestias que presentaba y las lesiones que habría sufrido. Además, la exvedette contó cómo se habría originado el enfrentamiento y qué habría desencadenado la caída de Florcita por unas escaleras. A continuación, te contamos qué reveló Deysi Araujo sobre la salud de la empresaria y los detalles de este incidente.

¿CÓMO SE ENCUENTRA FLORCITA POLO TRAS SER LLEVADA A UNA CLÍNICA?

En diálogo con ‘América hoy’, Deysi Araujo contó que pudo comunicarse con Florcita Polo tras el incidente. Según explicó, la empresaria le comentó que sentía dolor en diferentes partes del cuerpo y tenía un hematoma en la frente. Sin embargo, pese a las lesiones, se encontraba fuera de peligro.

La exvedette agregó que la hija de Susy Díaz tomaba medicamentos para aliviar las molestias, pero no precisó si tenía un diagnóstico ni cuánto tardaría en recuperarse.

Por otro lado, Araujo contó que Susy Díaz estaba muy preocupada porque no conseguía comunicarse con su hija. La familia se habría enterado de que Florcita permanecía en un centro médico a través de las consultas que realizaba la prensa, según recoge La República.

¿CÓMO HABRÍA OCURRIDO EL PRESUNTO INCIDENTE ENTRE FLORCITA Y LUIGGI YARASCA?

Según compartió Deysi Araujo, Luiggi Yarasca habría empujado a Florcita Polo durante una discusión, provocando que cayera por unas escaleras y sufriera diversas lesiones.

La exvedette describió el episodio durante su conversación con el programa de América Televisión: “Fue una pelea por celos. Él la empezó a celar, pensó que Flor había hecho entrar a un chico a la habitación, empezó a querer agredirla, la empuja por las escaleras, ella se cae”.

De acuerdo con esta versión, la caída habría sido el motivo por el que la empresaria terminó necesitando atención médica. No obstante, hasta el momento no se han difundido detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del accidente.

¿POR QUÉ HABRÍA COMENZADO LA PELEA ENTRE FLORCITA POLO Y SU PAREJA?

Otro aspecto que Deysi Araujo dio a conocer estuvo relacionado con el motivo que habría desencadenado el enfrentamiento. Según contó, Luiggi Yarasca habría sospechado que Florcita permitió el ingreso de otro hombre a la habitación mientras él se encontraba en la piscina. Esta situación habría despertado los celos del hombre y provocado los reclamos hacia la hija de Susy Díaz.

“El chico pensaba que Flor había hecho entrar a un hombre a la habitación mientras él estaba en la piscina, es por eso que la empuja”, relató Araujo al explicar lo que habría ocurrido antes de la caída.

Hasta el momento no se ha conocido una declaración directa de la empresaria ni la versión de Luiggi Yarasca sobre lo sucedido.

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