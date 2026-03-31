La segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” no solo ha profundizado en la historia del viaje de la elfa maga y sus compañeros, sino también en la relación entre Frieren y Fern, dos personajes que con el tiempo han pasado de ser maestra y alumna a desarrollar un vínculo mucho más cercano. En una entrevista exclusiva con el Diario El Comercio gracias a la gente de Crunchyroll, Erika Ugalde (voz de Frieren en español latino) y Azucena Estrada (voz de Fern) conversaron sobre cómo construyeron esa relación en el doblaje, los desafíos emocionales de sus personajes y lo que esperan de la recientemente anunciada tercera temporada del anime.

La relación entre Frieren y Fern: de maestra y alumna a algo más cercano

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva etapa de “Frieren: Beyond Journey’s End” es cómo evoluciona la relación entre Frieren y Fern. Según contó Erika Ugalde, en el doblaje normalmente los actores graban por separado, por lo que gran parte de la construcción del vínculo ocurre a través de la interpretación individual del personaje.

Sin embargo, en este caso ocurrió algo especial.

La actriz explicó que con el tiempo ella y Azucena Estrada desarrollaron una amistad fuera del estudio, algo que terminó reflejándose en pantalla.

En esta ocasión hemos hablado con Erika Ugalde y Azucena Estrada, actrices de voz que dan vida tanto a Frieren como a Fern en la serie animada. (Foto: Crunchyroll)

“Creo que es muy bonito que Azucena y yo tengamos la oportunidad de convivir no solo profesionalmente, sino también como amigas. Hemos construido una relación bonita y eso ayuda a sembrar una semillita en el personaje para que todo se sienta más orgánico”.

Azucena también recordó que su relación comenzó de manera muy similar a la de sus personajes.

Al inicio solo coincidían en las grabaciones y se saludaban de manera profesional, pero poco antes de iniciar la grabación de la segunda temporada comenzaron a hacerse más cercanas.

“Chistosamente, conforme vas viendo la relación de Fern y Frieren en la primera temporada, así éramos nosotras. Solo nos saludábamos en las grabaciones, pero después empezamos a tener una relación más de amistad”.

El reto de interpretar a Frieren: técnica vocal y emoción

Para Erika Ugalde, uno de los mayores retos de interpretar a Frieren es equilibrar su naturaleza distante —propia de una elfa que ha vivido siglos— con los momentos donde muestra pequeñas chispas de humanidad.

La actriz explicó que la voz del personaje requiere un trabajo técnico muy preciso.

“Es una línea con mucha técnica vocal. Tengo que colocar mi voz en un lugar específico, usar mucho aire y controlar cómo llega al micrófono. Pero al mismo tiempo debo agregar inflexiones y emociones que le den esos pequeños destellos de humanidad”.

Ese contraste, según explicó, es lo que hace interesante al personaje: mantener la frialdad característica de Frieren, pero permitir que ciertas emociones se filtren poco a poco.

Fern crece, pero todavía ve a Frieren como su maestra

Por su parte, Azucena Estrada habló sobre el crecimiento de Fern en esta segunda temporada.

Aunque el personaje ha madurado mucho y ahora incluso cuida de Frieren en varios momentos, la actriz cree que Fern aún no se ve a sí misma como alguien superior a su maestra.

“Creo que Fern le tiene demasiado respeto a Frieren. Aunque ella le dice que es una maga muy poderosa, Fern lo entiende, pero no quiere imaginarse superior a ella”.

Desde su perspectiva, Fern sigue viendo a Frieren como una figura a la que respeta profundamente, incluso cuando demuestra tener una gran capacidad mágica.

El poder del silencio en “Frieren”

Otro de los elementos que define al anime es su uso de los silencios y los momentos contemplativos.

Para las actrices de doblaje, esto implica un reto especial, ya que muchas emociones deben transmitirse con muy pocas palabras.

Erika Ugalde explicó que en el doblaje estas pequeñas expresiones se conocen como “reacciones”, y pueden ser tan simples como una respiración o un pequeño sonido.

“A veces solo es inhalar o exhalar aire, o hacer un pequeño ‘mhm’. Es impresionante cómo algo tan pequeño puede transmitir lo que está pasando por la mente del personaje”.

Estas sutilezas son clave para mantener la atmósfera emocional que caracteriza a la serie.

Las escenas que más las marcaron en la temporada 2

Cuando se les preguntó por la escena que mejor representa el alma de sus personajes en esta etapa de la historia, ambas actrices recordaron momentos muy específicos.

Azucena Estrada eligió la escena de la cita entre Fern y Stark, especialmente cuando ambos observan el atardecer.

Para ella, ese momento refleja perfectamente la esencia de Fern: alguien que disfruta la tranquilidad del instante, aunque siga siendo introvertida y reservada.

Por su parte, Erika Ugalde mencionó una escena relacionada con Himmel, cuando Frieren recuerda el momento en que pasaron tiempo juntos buscando a un gato.

Ese recuerdo, según explicó, captura la manera en que Frieren empieza a comprender el valor de compartir momentos simples con las personas.

Qué esperan de la temporada 3 de “Frieren”

Tras el anuncio oficial de la tercera temporada, ambas actrices coincidieron en que quieren seguir explorando el viaje emocional de los personajes.

Para Erika, lo más importante es que la historia continúe profundizando en el crecimiento personal de Frieren y en la relación entre los protagonistas.

Azucena, por su parte, confesó que tiene curiosidad por descubrir el destino final al que se dirige el grupo, aunque también espera que el viaje continúe un poco más.

“Hay una parte de mí que quiere saber cómo es ese lugar al que tienen que llegar… pero también quiero que sigan viajando y que la historia siga creciendo”.