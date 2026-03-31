Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" está disponible en Crunchyroll. (Foto: Crunchyroll)
La segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" está disponible en Crunchyroll. (Foto: Crunchyroll)
Por Paolo Valdivia

La segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” no solo ha profundizado en la historia del viaje de la elfa maga y sus compañeros, sino también en la relación entre Frieren y Fern, dos personajes que con el tiempo han pasado de ser maestra y alumna a desarrollar un vínculo mucho más cercano. En una entrevista exclusiva con el Diario El Comercio gracias a la gente de Crunchyroll, Erika Ugalde (voz de Frieren en español latino) y Azucena Estrada (voz de Fern) conversaron sobre cómo construyeron esa relación en el doblaje, los desafíos emocionales de sus personajes y lo que esperan de la recientemente anunciada tercera temporada del anime.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.