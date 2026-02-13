¿Fue una estrategia? Hija del cómico afirma que la “reconciliación” con Monserrat fue para irse a Estados Unidos

Por Redacción EC

Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, es uno de los artistas más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. Aunque, desde hace algunas semanas su nombre se mantiene en los principales medios de espectáculos, y no precisamente por algún logro artístico, sino por una nueva polémica que lo involucra junto a su aún esposa, Monserrat Seminario. En esta oportunidad, el reconocido humorista habría fingido reconciliarse con la madre de sus últimas hijas para obtener unos importantes documentos que le permitan viajar a Estados Unidos, según Susan Villanueva. Sin embargo, el sonero salió a negar estos rumores y afirmó que regresará al Perú por importantes razones. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

