¿Fue una estrategia? Hija del cómico afirma que la “reconciliación” con Monserrat fue para irse a Estados Unidos

Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, es uno de los artistas más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. Aunque, desde hace algunas semanas su nombre se mantiene en los principales medios de espectáculos, y no precisamente por algún logro artístico, sino por una nueva polémica que lo involucra junto a su aún esposa, Monserrat Seminario. En esta oportunidad, el reconocido humorista habría fingido reconciliarse con la madre de sus últimas hijas para obtener unos importantes documentos que le permitan viajar a Estados Unidos, según Susan Villanueva. Sin embargo, el sonero salió a negar estos rumores y afirmó que regresará al Perú por importantes razones. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO SUSAN VILLANUEVA SOBRE EL VIAJE DE ‘MELCOCHITA’ A ESTADOS UNIDOS?

Hace unos días, Susan Villanueva se presentó, a través de una videollamada, con el programa ‘América hoy’ para revelar que su padre, ‘Melcochita’, habría fingido amistarse con Monserrat Seminario para obtener el pasaporte y otros importantes documentos y viajar a los Estados Unidos. Según la hija del cómico, esta decisión tiene como finalidad de que el sonero se quede a vivir en el extranjero, principalmente por su tranquilidad en medio de las supuestas agresiones que habría recibido por su aún esposa. Inclusive, Susan aseguró que Monserrat se estaría enterando en vivo de la estrategia, ya que la condición para autorizar su viaje fue la presentación de pasajes adquiridos exclusivamente con destino a Atlanta.

“Él está decidido a no volver. No quiere más violencia. Ella lo amenazó con destruir sus documentos si no volvía con ella. Mi papá tuvo que mentirle, decirle que tenía shows en Atlanta y que no se vería con sus hijos mayores en Nueva Jersey. Ella no lo ve como esposo, lo ve como la gallina con huevos de oro”, contó Susan. Aunque en un primer momento esta confesión tomó por sorpresa a más de uno, en las últimas horas el artista nacional utilizó sus redes sociales para desmentir estas especulaciones y afirmar que sí volverá pronto al Perú, debido a compromisos laborales y por amor al país. De esta manera, instó a que paren con dichos rumores que solo generan más controversia en su vida.

“Ahí están hablando que no voy a regresar al Perú. Yo tengo que regresar porque tengo contratos pendientes. Y vine a Atlanta porque tenía unos contratitos para tener una platita, pero yo sí voy a regresar al Perú. Tengo cuatro meses de contratos pendientes. Así que no estén hablando que no voy a regresar. Yo amo a mi Perú. Pase lo que pase tengo que estar allá en el Perú. Nos vemos”, dijo el popular ‘Melcocha’, visiblemente emocionado.

‘MELCOCHITA’ SUFRE UNA DESCOMPENSACIÓN TRAS SEPARACIÓN CON MONSERRAT SEMINARIO

Como se recuerda, en una entrevista para el diario el Trome, Pablo Villanueva Junior se refirió sobre el estado de salud de su padre, Pablo Villanueva, luego de su separación con Monserrat Seminario. Según el hijo mayor del cómico, su papá fue trasladado a una clínica local para recibir las atenciones respectivas tras sufrir una repentina descompensación. Por sugerencia médica, quedó internado para permanecer en observación debido a la presión alta, por lo que necesitan estabilizarlo para que pronto sea dado de alta.

Mientras tanto, los hijos decidieron mantener a su padre de 90 años alejado de las cámaras y programas de televisión por recomendación de los especialistas. Asimismo, pidió a los seguidores del reconocido artista nacional apoyo espiritual para su padre en estos momentos difíciles. “Su estado es delicado, por eso hemos decidido que se aleje de los medios, va estar unos días internado por recomendación del doctor hasta que se estabilice. Recuerden que es una persona de 90 años, cualquier cosa le puede pasar”, contó en su momento a dicho medio.