El Día de la Madre se acerca en medio de un inesperado torbellino de declaraciones. Susy Díaz, figura siempre dispuesta a generar titulares, ha ofrecido una perspectiva inusual sobre la reciente participación de su hija, Flor Polo, en el certamen Miss Mundo Latina, donde no logró quedarse con la corona.

Mientras muchas madres envían agasajos y muestras de cariño, la excongresista ha puesto el foco en la experiencia de su hija desde un ángulo poco convencional. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO SUSY DÍAZ SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE FLOR POLO EN EL MISS MUNDO LATINA?

Contrario a lo que muchos podrían esperar, Susy no lamentó la derrota de su hija en el certamen, sino que consideró que la experiencia no le aportó beneficios significativos. Con su característico estilo directo, sentenció: “No va a perder nada porque no le sumaba. Yo creo que hay que alejarse de cosas que no le sume.”

Según Díaz, la decisión de Flor Polo de concursar se basó en la expectativa de obtener el título principal, y el premio secundario de Miss Turismo no justificó el gran esfuerzo y sacrificio personal que implicó, especialmente el tiempo lejos de sus hijos. “Bueno, ella decidió para participar porque era para que gane, no para que le den un premio consuelo de miss turismo. Sacrificó mucho de ver no ver a sus hijos. Desde las 7 de la mañana hasta la noche. Todo para que le den el premio consuelo”, añadió.

Ante la consulta sobre si apoyaba un alejamiento de Florcita de los concursos de belleza, su respuesta fue un rotundo sí, argumentando que este tipo de eventos no le sumaban valor a su vida, según recoge el diario La República.

¿QUÉ DIJO SUSY DÍAZ SOBRE EL POLÉMICO VÍDEO QUE PROTAGONIZÓ FLOR POLO CON SU PAREJA LUIGGI YARASCA?

Respecto al impactante video donde se observa a Flor Polo en una situación de angustia al ser aparentemente abandonada en plena vía pública por su pareja, Luiggi Yarasca, la excongresista Susy Díaz conversó con el programa “Todo se filtra” y expresó que, a pesar de lo doloroso de la situación en que se vio involucrada su hija, considera fundamental que aprenda a resolver sus problemas por su cuenta, citando: “A los hijos hay que dejarlos que se caigan y se levanten solos”.

¿QUÉ DIJO SUSY DÍAZ SOBRE LAS AMENAZAS DE EXTORSIÓN QUE RECIBE SU HIJA?

En el mismo diálogo con las cámaras de “Todo se filtra”, Susy Díaz fue consultada por la terrible pesadilla que vive la actual Miss Mundo a manos de los delincuentes, quienes la vienen extorsionando por un monto de US$20.000 y la amenazan con atentar contra su vida y la de su familia.

Esta terrible situación, que vive el país desde hace tiempo y tiene asustados a la población, no fue ajena para Susy Díaz, quien mostró su preocupación ante cualquier daño contra su hija. “Es una pena lo que le está pasando a mi hija Florcita. Ella puso la denuncia y ahora las autoridades tienen que ver esos teléfonos”, sostuvo.