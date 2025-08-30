El reciente estreno de “Mala amiga”, colaboración de Marisol junto a Yahaira Plasencia, no pasó desapercibido y rápidamente encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. La canción, cuyo videoclip ya circula en plataformas digitales, fue interpretada como una indirecta hacia Leslie Shaw, lo que provocó una respuesta inmediata y contundente de la rubia cantante.

Durante una entrevista con “Magaly TV La Firme”, Shaw arremetió contra la producción, lanzando fuertes frases que pusieron en tela de juicio no solo el trabajo audiovisual, sino también la letra y hasta la apariencia de Marisol. Sus declaraciones encendieron la polémica y generaron reacciones en redes sociales. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO LESLIE SHAW SOBRE EL VIDEOCLIP DE “MALA AMIGA”?

Leslie Shaw no se guardó nada al ver el videoclip de Marisol y Yahaira Plasencia. Su primera reacción fue cuestionar abiertamente el trabajo de dirección: “¿Quién ha dirigido esa mier...? Le habrán dicho que va a salir más lindo que ‘Hay niveles’ y mira esa mier...”, dijo frente a cámaras.

La artista también apuntó al vestuario y al escenario elegido. Para ella, el resultado fue decepcionante en todos los aspectos: “Ese set con toda esa pared cochina atrás y esas luces de ahí, mira eso, se ve fatal. Parece un convento, que estuvieran en un convento, se hubieran disfrazado de monjas y creo que tendría más contexto”, comentó sin reparos.

Asimismo, no dudó en calificar la propuesta visual como un trabajo sin cuidado estético, llegando a ironizar: “Con esos videos feos, solita se humilla, me sigue pareciendo un meme”.

La rubia tuvo potentes dardos contra la 'Faraona de la cumbia'. (Fuente: Magaly TV La Firme)

¿QUÉ REVELÓ LESLIE SHAW SOBRE SU RELACIÓN CON MARISOL?

Otro punto que no pasó desapercibido fue la interpretación de la letra del tema. Según Shaw, las frases de “Mala amiga” parecían aludirle directamente, algo que le causó sorpresa. Con ironía, expresó: “No sabía que yo era tan importante, en verdad, para que me dediquen una canción”. Asimismo, negó de manera tajante cualquier vínculo cercano con Marisol, asegurando que “nunca fueron amigas”.

Según recoge Infobae, la intérprete de “La faldita” aclaró que solo coincidió con Marisol en la grabación de un videoclip, pero jamás existió amistad o cercanía. Incluso deslizó que el tema podría estar dirigido a otra persona: “De repente será para la Pamela López o para otra amiga”.

¿QUÉ SE DICE SOBRE EL TEMA “MALA AMIGA”?

El sencillo “Mala amiga” incluye versos que apuntan directamente a la traición y la envidia. Con frases como “Yo soy tu karma, sé que me tienes purita envidia” o “todo se paga y nada se olvida”, la canción refuerza la idea de un enfrentamiento personal. Además, se incorporan diálogos entre Marisol y Yahaira, donde la “Faraona de la Cumbia” señala: “Y pensar que nadie te conocía. Fui yo quien te dio la mano malagradecida”, a lo que Plasencia responde: “Ay, Marisol, con esas amigas, ¿para qué enemigas?”.

El tema, sin embargo, ha sido cuestionado por Leslie Shaw, quien sostuvo que la propuesta carece de creatividad y originalidad. Para ella, tanto la producción audiovisual como la composición reflejan un trabajo pobre y repetitivo. Sus palabras encendieron aún más la polémica, pues mientras Marisol y Yahaira continúan promocionando su colaboración, la rubia cantante ha optado por minimizar el impacto del sencillo.