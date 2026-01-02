Christian Cueva y Pamela Franco continúan acaparando las principales portadas de los medios de espectáculos, no precisamente por algún proyecto personal, sino por unos audios revelados en los que el futbolista habría amenazado e insultado a ‘La Mackyna’. Esta nueva polémica se originó debido al nuevo lanzamiento musical de la pareja con su tema “El perro del hortelano”, donde hace referencia a la supuesta transferencia que le hizo ‘Cuevita’ a la cantante cuando aún no eran pareja. De esta manera, frente a esta situación, el panelista tomó medidas legales contra el jugador nacional y le mandó un fuerte mensaje durante su programa en YouTube. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ CHRISTIAN CUEVA AMENAZÓ A ‘LA MACKYNA’?

El pasado 27 de diciembre, Christian Cueva y Pamela Franco anunciaron con bombos y platillos el lanzamiento de su nuevo tema “El perro del hortelano”, donde recrean el polémico yape de S/ 280 que el futbolista le habría enviado a la chimbotana cuando aún no eran pareja. Sin duda, esto generó una serie de comentarios no solo en las redes sociales, sino también en los medios de espectáculos. De hecho, Mack Songhurst, conocido como ‘La Mackyna’, abordó este tema junto a sus compañeros del pódcast ‘Chimi Churri’, lo que habría provocado que el intérprete de el “Cervecero” lo llamara para amenazarlo e insultarlo. Según las pruebas presentadas en su programa por el exintegrante de ‘La casa de la comedia’, el flamante jale de Juan Pablo II lo habría llamado hasta en seis oportunidades para exigirle que detenga los comentarios que él y su enamorada, Norka Ascue, realizan sobre su vida privada.

“Aló, te habla Cueva, compare. ¿Cuál es tu problema conmigo y con mi mujer ah? Dime de una vez nomás para solucionarlo rápido contigo. Conc**** reconc****. ¿Qué fácil para ti hablar no? Ahorita voy a sacar todos los videos de tu mujer, conc****. No te he denunciado, no le he denunciado a tu mujer porque pierdo el tiempo (...) yo pensaba que tú como hombre vas a parchar", se escucha al volante nacional. Frente a esta nueva polémica, ‘La Mackyna’ no se quedó callado y tomó acciones legales luego de la intimidadora llamada de ‘Aladino’, por lo que acudió a la comisaría de San Luis para poner la denuncia respectiva y solicitar garantías para su vida.

¿CUÁNTO DEBE CHRISTIAN CUEVA A LA MADRE DE PAMELA LÓPEZ?

Hace algunos meses, en ‘América hoy’, estuvo como invitada Pamela López, donde se sometió a una serie de preguntas relacionadas a su vida privada. Entre ellas, la trujillana reveló que Christian Cueva cuenta con una exorbitante deuda a su madre, quien se encuentra delicada de salud. Según la pareja de Paul Michael, su progenitora necesita el dinero para solventar su tratamiento médico. Inclusive, no dudó en solicitar a Pamela Franco y al cevichero Lucho ‘Mi Barrunto’ que ayuden al seleccionado a cumplir con sus obligaciones financieras que aparentemente serían grandes cantidades.

“Tengo entendido que el padre de mis hijos está totalmente endeudado. Tiene problemas y una de esas deudas es con mi madre. (Mi mamá) hoy está viva y enferma, y necesita para sus medicinas. En algún momento escuché al cevichero que él pagaba el colegio, que él depositaba, y que la señora también mantenía al padre de mis hijos. Así que les pido que por favor ayuden a pagar la deuda tan grande que tiene con mi mamá, que hoy está viva y enferma, y necesita para sus medicinas”, dijo López. Como se recuerda, en una entrevista con Magaly Medina en agosto de 2024, la también empresaria reveló que S/ 80 000 le debería a su madre.