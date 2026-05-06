Por Kenyi Peña Andrade

Cuando se confirmó la separación entre Lilia Moretti y Reimond Manco, luego de que salieran a la luz conversaciones del exjugador con otras mujeres, la conductora Magaly Medina inicialmente respaldó la decisión de Moretti, destacando su postura frente a la situación. No obstante, esa postura cambió tras la difusión de imágenes captadas el viernes 1 de mayo en la playa de Santa María, donde se observa a la madre de los hijos del popular ‘Rei’ compartiendo un momento distendido junto al exfutbolista, lo que generó sorpresa y decepción en la conductora frente al giro de los acontecimientos. En opinión de la periodista, la dinámica entre la expareja no estaría siendo la más adecuada en el plano familiar, especialmente por el impacto que podría tener en sus hijos. La conductora cuestiona que este tipo de situaciones contribuya a transmitir una percepción confusa sobre lo que significa la estructura familiar, al considerar que se estaría proyectando una imagen poco clara o contradictoria frente a los menores involucrados.