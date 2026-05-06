Cuando se confirmó la separación entre Lilia Moretti y Reimond Manco, luego de que salieran a la luz conversaciones del exjugador con otras mujeres, la conductora Magaly Medina inicialmente respaldó la decisión de Moretti, destacando su postura frente a la situación. No obstante, esa postura cambió tras la difusión de imágenes captadas el viernes 1 de mayo en la playa de Santa María, donde se observa a la madre de los hijos del popular ‘Rei’ compartiendo un momento distendido junto al exfutbolista, lo que generó sorpresa y decepción en la conductora frente al giro de los acontecimientos. En opinión de la periodista, la dinámica entre la expareja no estaría siendo la más adecuada en el plano familiar, especialmente por el impacto que podría tener en sus hijos. La conductora cuestiona que este tipo de situaciones contribuya a transmitir una percepción confusa sobre lo que significa la estructura familiar, al considerar que se estaría proyectando una imagen poco clara o contradictoria frente a los menores involucrados.

¡Fuerte comentario! Magaly Medina critica a esposa de Reimond Manco tras ir a la playa con él: “¿Qué ejemplo les das a tu hija mujer?”

“¿Qué ejemplo les das a tu hija mujer y a tu hijo hombre? A tu hijo hombre le estás diciendo: ‘Todas las mujeres tienen que perdonarte y disculparte porque la familia es primero’. Y a la hija mujer le estás diciendo: ‘Cuando te saquen la vuelta, cuando te falten el respeto, cuando no respeten el compromiso que tienen contigo, normal, puede seguir ingresando el hombre a la casa, porque él es tu papá”, indicó la ‘Urraca’ en su programa.

“O sea, nadie dice que se peleen en la calle y que estén a los insultos, pero cuando una persona quiere poner a prueba al hombre que le ha fallado, mínimo tomas distancia, contacto cero. Y si él quiere salir con sus cuatro hijos, pues que salga y que los lleve a la luna si quiere. Pero una, ¿por qué va a ir? Hay que darse su lugar. Hay que quererse”, agregó la comunicadora en su programa Magaly TV La Firme.

¿Cómo reaccionaron Manco y Moretti?

El equipo de dicho espacio tomó contacto con Manco y Lilia con el objetivo de recoger sus declaraciones respecto a las imágenes difundidas recientemente. La producción buscó así obtener sus versiones sobre el contexto en el que fueron captados, en medio del interés generado por el caso en el ámbito del espectáculo.

“Lilia ha sido muy clara con sus historias. Nosotros tenemos cuatro hijos y somos una familia, y seguiremos siendo una familia muy unida. ¿No sé qué pueden pretender? Que nos insultemos, que nos vean peleando o discutiendo”, comentó el exjugador de fútbol.

“Nos verán y nos van a ver siempre juntos. Tenemos cuatro hijos, somos y seremos siempre una familia. ¿Qué es lo malo en esas imágenes? Para nada. Saquen lo que tengan que sacar. Mi vida no es una mentira ni mucho menos un circo. Yo no tengo por qué tenerle cólera o resentimiento absurdo a Reimond ni a nadie, porque al final me haría daño yo misma con sentir esos sentimientos negativos”, señaló por su parte la madre de los hijos de Manco.

¡Entre lágrimas! Reimond Manco se quiebra tras revelaciones de Magaly Medina

En los últimos días, Manco ha llamado la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores tras la difusión, en el programa de Magaly Medina, de conversaciones y videos íntimos con otras mujeres, lo que generó la reacción del exjugador para aclarar los hechos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

En el programa ‘Magaly TV La Firme’, Reimond Manco se presentó para referirse a este polémico hecho, que lo vuelve a poner en el ojo de la tormenta, y hacer un mea culpa ante el público. De acuerdo con el comentarista deportivo, su error lo llevó a quebrar su matrimonio de varios años y fallar a su familia. Inclusive, contó que no fue la primera vez que incurre en un acto de infidelidad, ya que anteriormente la madre de sus hijos, Lilia Moretti, lo había descubierto, generando una crisis matrimonial en su hogar. Por su parte, Medina lo increpó al enumerar a varias mujeres, entre ellas una venezolana, quienes habrían presentado más pruebas sobre esta deslealtad.

De esta manera, el exdeportista, visiblemente conmovido y arrepentido, pidió disculpas a su aún esposa e hijos por el difícil momento que les está haciendo atravesar, y aseguró que se enfocará en ser un mejor padre. “Hablé con muchas mujeres de una manera que no debía ser. El error es mío. Hablé con muchas mujeres innecesariamente. He cometido no uno, sino varios errores. Tengo que asumir las consecuencias. Quiero pedirle perdón a mi familia en general, nuevamente, pero voy a seguir tratando de ser mejor padre. Sí hablaré con mis hijos, les voy a contar la verdad, hablaré con mi esposa, pero de ahí a que volvamos a tener un matrimonio no lo creo”, sostuvo.