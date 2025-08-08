En un video que ha encendido las redes sociales, la presentadora de televisión Tula Rodríguez ha expresado su total rechazo a la cantidad de días feriados en Perú, calificándolos de “innecesarios” y pidiendo a la gente que no sea ociosa. Sus declaraciones, particularmente las relacionadas con el reciente feriado por la Batalla de Junín, han generado un fuerte debate y una ola de reacciones entre los usuarios, que han criticado duramente su postura.

La indignación de Rodríguez se centra en la paralización económica que, según ella, sufre el país con cada día festivo, afectando la producción y la economía familiar. Su mensaje, lejos de pasar desapercibido, ha provocado un torbellino de comentarios y críticas, especialmente de aquellos que defienden los feriados como un tiempo valioso para el descanso y la familia. A continuación, te contamos qué dijo la presentadora de televisión.

¿QUÉ DIJO TULA RODRÍGUEZ SOBRE LOS FERIADOS?

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez expresó su descontento con la cantidad de feriados en Perú, mencionando que en su opinión, hay muchos que son “innecesarios”. Molesta, la conductora de televisión se mostró indignada tras el último feriado del 6 de agosto por la Batalla de Junín, y en su video declaró: “No seamos vagos”.

Rodríguez también sostuvo que estos días libres detienen la producción nacional, lo que a su vez impacta negativamente en la economía de la gente. “Luego no tenemos plata. La gente tiene que producir”, afirmó. Además, señaló que estos días libres afectan a los escolares, ya que luego tienen que recuperar las clases perdidas, según recoge el diario La República.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES SOCIALES?

El video de Tula Rodríguez generó una fuerte reacción en las redes sociales, donde una gran cantidad de usuarios criticó sus declaraciones. Varios comentarios mostraron su desacuerdo y defensa de los feriados, argumentando que son una oportunidad para pasar tiempo en familia.

Entre los comentarios que generaron más interacción se encuentran los que señalaban la diferencia entre su trabajo y el de la mayoría de los peruanos, como el que decía: “Claro como tú trabajas un par de horas y te pagan lo que a muchos peruanos de a pie en un mes normal”. Otros comentarios simplemente mostraban su aprecio por los feriados, como “Yo amo los feriados” y “Con todo respeto, Tula, no molestes. Yo amo los feriados”.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS QUE LE RESTAN AL 2025?