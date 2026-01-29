Durante varios años, Pablo Villanueva ha dividido sus actividades entre la comicidad, música, y también la interpretación de personajes para películas como “Así No Juega Perú”. Dicho film ya no figura en cartelera a nivel nacional tras pocos días de haberse estrenado, y por ese motivo el popular ‘Melcochita’ alza su voz de protesta reclamando que “no es justo que nos hagan esto, es una falta de respeto ...”.

‘MELCOCHITA’ REACCIONA ENOJADO AL RETIRO DE “ASÍ NO JUEGA PERÚ” DE CARTELERA DE CINES A NIVEL NACIONAL

Con vasta trayectoria artística, hoy el popular ‘Melcochita’ llama la atención de medios tras dar a conocer que “Así No Juega Perú” estrenado el 22 de enero, ya no forma parte de la cartelera de las principales salas de cine del país.

“No es posible que entre peruanos nos saboteemos de esta manera“, expresa Pablo Villanueva sumamente enojado para diario Trome, y revelando además que dicha producción ni siquiera completó la semana figurando disponible.

Tras estrenarse el 22 de enero en las principales salas de cine del país, “Así No Juega Perú” finalmente ha sido retirada de cartelera, y con ‘Melcochita’ rechazando dicha decisión ya que “los que hemos participado en la película somos gente con experiencia, talento y nos maltratan de esa manera, son unas basuras”.

Según lo precisa de manera exclusiva para diario Trome, el film donde además participan Manolo Rojas, Susan León, Karen América y Miguel Vergara, solo estuvo en el “horario de la una de la tarde”, y por esa razón solo pudieron verla 6 personas.

“Lo único que estoy analizando es irme del país porque aquí hay mucha argolla y no solo en el cine, hasta en la música, por eso en las radios apoyan pura porquería”, refirió también ‘Melcochita’, y de manera tajante luego que se le consultara si analiza presentar alguna queja o reclamo formal debido a retiro de cartelera de “Así No Juega Perú” tras haberse estrenado el 22 de enero.

ASÍ CRITICABA ‘MELCOCHITA’ A RADIOS Y POR LA POCA DIFUSIÓN DE SU CARRERA COMO SONERO

En tan solo 8 meses, Pablo Villanueva Branda, más conocido como ‘Melcochita’, cumplirá 90 años de edad, y lo hará liderando la orquesta que siempre soñó gracias al patrocinio del exitoso Mauricio Diez Canseco, quien en 2024 le abrió las puertas de Rústica a fin de brindarle la oportunidad de relanzar su carrera tan poco valorada en Perú, según su propia consideración.

Más de 6 décadas son los que tiene el también actor cómico dentro de la industria del entretenimiento, pero pocos lo referencian como el gran músico de talla internacional que compartió estudios de grabación y escenarios con Eddie Palmieri, Willie Colón, Celia Cruz, Adalberto Santiago, Marvin Santiago, Cano Estremara, Jhonny Pacheco, entre otros grandes artistas.

A propósito de su dilatada trayectoria siendo sonero y el inicio de presentaciones que arrancaba en Rústica, ‘Melcochita’ le comentó a América TV que lamenta la poca valoración de su talento para componer o interpretar temas a nivel nacional, habiéndolo realizado a través de 73 canciones y lanzamiento de más de 20 discos entre los cuales resalta “La Estrella del Son”, “Acabo Con Lima, Huyo Pa’ New York”, y “Baila Mi Rumba”.

“Recién me van a conocer como sonero en Perú, porque como las radios no han difundido mi música, la gente no sabe”, manifestó de manera tajante un Pablo Villanueva crítico de las emisoras que no le dieron la oportunidad de ser escuchado durante tantos años, haciendo hincapié en la gran diferencia existente cuando se habla de él fuera del país, es decir, internacionalmente.

‘Melcochita’ hoy disfruta del presente aunque expresa también que “falta que el peruano haga propaganda a su misma raza”, y a través de los medios de comunicación se lleve a cabo la publicidad necesaria para realzar o potenciar la carrera de un artista.

Cabe resaltar, que Rústica y sus diversas sedes fueron inicialmente el escenario que lo vio demostrar su talento para el canto y soneo ofreciendo shows en vivo y programados hasta fines de abril de 2024.