Disney+ ha lanzado el tráiler oficial de “Fragmentos” (The Shards), la esperada y seductora serie dramática de FX creada bajo la producción ejecutiva de Ryan Murphy y basada en la aclamada novela bestseller de Bret Easton Ellis. La producción promete sumergir a la audiencia en un thriller lleno de tensión, misterio y obsesión.

¿De qué trata “Fragmentos”, la nueva serie de FX?

Ambientada en la vibrante y glamorosa ciudad de Los Ángeles durante la década de 1980, “Fragmentos” sigue a un grupo de privilegiados estudiantes de último año de una exclusiva escuela preparatoria. A través de una atmósfera cargada de lujo, sexo, celos y excesos, la trama explora las grietas y peligros oscuros que se esconden bajo la fachada de la adolescencia estadounidense de élite.

La historia gira en torno a Bret (interpretado por Igby Rigney), un joven con un agudo sentido de la observación y aspiraciones literarias. Su vida y estabilidad mental comienzan a desmoronarse tras la llegada de Robert Mallory (Homer Gere), un misterioso y magnético estudiante nuevo. Esta llegada coincide cronológicamente con la ola de pánico desatada por “The Trawler”, un sangriento asesino en serie que acecha a los adolescentes de la ciudad.

Elenco y personajes de “Fragmentos”

La serie cuenta con un elenco estelar que combina talentos emergentes con reconocidas figuras de la televisión:

Igby Rigney como Bret.

como Bret. Homer Gere como Robert Mallory.

como Robert Mallory. Kaia Gerber como Susan Reynolds.

como Susan Reynolds. Hayes Warner como Debbie Schaffer.

como Debbie Schaffer. Graham Campbell como Thom Wright.

como Thom Wright. Wes Bentley como Terry Schaffer.

como Terry Schaffer. Evan Rachel Wood como Liz Schaffer.

como Liz Schaffer. Jordan Roth como Steven Reinhardt.

Ryan Murphy y Bret Easton Ellis unen fuerzas en la producción

“Fragmentos” reúne las mentes creativas de dos de los nombres más influyentes y audaces de la cultura pop y audiovisual de Estados Unidos: Ryan Murphy (American Horror Story, Dahmer) y Bret Easton Ellis (American Psycho).

Producida por 20th Television, la serie cuenta con un equipo de producción ejecutiva de alto nivel integrado por Ryan Murphy, Bret Easton Ellis, Nina Jacobson, Brad Simpson, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Tanase Popa, Nick Hall, Michael Uppendahl, Max Winkler, Kathleen McCaffrey y Brian Young.

¿Cuándo y a qué hora se estrena “Fragmentos” en Disney+?

El gran estreno de “Fragmentos” en América Latina está programado para el 5 de agosto de 2026 exclusivamente en el catálogo de Disney+.

El lanzamiento comenzará con la publicación de sus primeros dos episodios a las 22:00 hs (hora de Argentina; consultar horarios según cada país local).