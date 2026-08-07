Basada en la novela de Bret Easton Ellis y producida por Ryan Murphy, la nueva serie dramática de FX llega a Disney+ este 5 de agosto con sus primeros dos episodios. (Foto: Disney)
Basada en la novela de Bret Easton Ellis y producida por Ryan Murphy, la nueva serie dramática de FX llega a Disney+ este 5 de agosto con sus primeros dos episodios. (Foto: Disney)
Por Paolo Valdivia

Disney+ ha lanzado el tráiler oficial de “Fragmentos” (The Shards), la esperada y seductora serie dramática de FX creada bajo la producción ejecutiva de Ryan Murphy y basada en la aclamada novela bestseller de Bret Easton Ellis. La producción promete sumergir a la audiencia en un thriller lleno de tensión, misterio y obsesión.

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