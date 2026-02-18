Resumen

Gabriel Calvo no se guarda nada y confiesa su amor por ‘Majo con sabor’ en plena transmisión: “De eso se trata” | Composición EC: @gabocalvom / @majoconsabor
Por Redacción EC

El actor y conductor peruano Gabriel Calvo sorprendió a sus seguidores al sincerarse y revelar que atraviesa un momento especial en el plano sentimental con la influencer ‘Majo con sabor’. Lo que comenzó como un comentario espontáneo durante una transmisión en vivo terminó convirtiéndose en la confirmación pública de un romance que desde hace semanas era tema de conversación en redes sociales.

