Gabriel Calvo no se guarda nada y confiesa su amor por ‘Majo con sabor’ en plena transmisión: “De eso se trata”

El actor y conductor peruano Gabriel Calvo sorprendió a sus seguidores al sincerarse y revelar que atraviesa un momento especial en el plano sentimental con la influencer ‘Majo con sabor’. Lo que comenzó como un comentario espontáneo durante una transmisión en vivo terminó convirtiéndose en la confirmación pública de un romance que desde hace semanas era tema de conversación en redes sociales.

La revelación ocurrió en su programa de streaming “A la cocina” y rápidamente se viralizó, generando reacciones tanto en el set como en plataformas digitales. Con declaraciones directas, el también actor dejó en claro que no se trataba de una simple especulación. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO GABRIEL CALVO SOBRE SU SITUACIÓN SENTIMENTAL?

En plena emisión de su espacio digital, Calvo decidió hablar abiertamente de su presente amoroso. Frente a cámaras, expresó sin titubeos: “El amor, bueno, enamorado. Ya me lo he adelantado. Estoy enamorado. Estoy enamorado y ¿por qué no? De eso se trata”.

Sus palabras provocaron sonrisas y comentarios cómplices entre sus compañeros de conducción, quienes celebraron la confesión. Lejos de plantearlo como una broma, el conductor remarcó que vive una etapa que lo entusiasma y que prefiere manejar con calma. Aunque en un primer momento evitó mencionar a la persona que ocupa su corazón, dejó entrever que se trata de alguien importante y que no es algo pasajero.

La escena rápidamente se compartió en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a especular sobre la identidad de la mujer que lo tiene ilusionado, según informa Infobae.

¿CÓMO OFICIALIZÓ SU RELACIÓN CON ‘MAJO CON SABOR’?

En el mismo espacio, el actor envió un mensaje directo que disipó cualquier duda: “Nada, aprovecho para mandarle un beso grande a Majito, mi novia linda”. Con esa frase, confirmó públicamente su relación con María José Vigil Checa, conocida en redes como ‘Majo con Sabor’.

Durante los últimos meses, ambos habían compartido colaboraciones y apariciones conjuntas, lo que alimentó rumores entre sus seguidores. Incluso circularon versiones que lo vinculaban con otras figuras, pero fue el propio Calvo quien cerró las especulaciones con su saludo en vivo.

En el set, sus compañeros reaccionaron con entusiasmo, mientras que en redes sociales los mensajes de apoyo no tardaron en multiplicarse. Muchos usuarios celebraron la naturalidad del momento y destacaron que se trató de una declaración espontánea, sin aparentes fines promocionales.

¿CUÁL ERA LA POSTURA DE ‘MAJO CON SABOR’ ANTES DE LA CONFESIÓN?

Antes de la revelación pública, la influencer gastronómica había sido consultada sobre su cercanía con el conductor. En una entrevista radial, respondió con cautela: “Es mi amigo y es mi socio. Nada más puedo decir”. Ante la insistencia, fue enfática al señalar: “No voy a hablar sobre mi vida privada. Ya aprendí que mi vida privada la quiero tener en privado”.

Sus palabras reflejaban su intención de proteger su intimidad pese a la exposición mediática. Sin embargo, la confesión de Calvo cambió el panorama y dio un nuevo matiz a las especulaciones.

Por ahora, queda por verse si ‘Majo con Sabor’ confirmará públicamente lo anunciado por el actor.

