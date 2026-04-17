El legado de Michael Jackson pronto aparecerá en Lima con un espectáculo de gran envergadura que promete marcar un antes y un después en los tributos musicales en el país. La encargada de liderar esta ambiciosa propuesta será Gabriela Villanueva, quien alcanzó notoriedad tras su destacada victoria en ‘Yo Soy’ y ahora asume el reto más importante de su carrera: encabezar un show inspirado en una de las giras más icónicas del pop mundial. Con una puesta en escena que combina exigentes coreografías, una producción técnica de alto nivel y un repertorio cargado de clásicos, el evento busca recrear con precisión la esencia del “Rey del Pop” y conectar con varias generaciones de fanáticos. La expectativa crece entre el público ante una propuesta que no solo apunta a la nostalgia, sino también a consolidar el talento peruano en escenarios de gran formato. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO ESTE TRIBUTO AL REY DEL POP?

La cita para este despliegue de nostalgia y talento está programada para el viernes 8 de mayo. El lugar elegido para esta histórica presentación es el Anfiteatro del Parque de la Exposición, un espacio emblemático de la capital peruana que, por primera vez, recibirá en un concierto individual a una figura emanada del programa “Yo Soy”. Los interesados en asistir pueden gestionar sus pases a través de la plataforma Ticketmaster, la cual ya registra un alto flujo de ventas, según informa Infobae.

¿CUÁL ES EL COSTO DE LAS ENTRADAS Y QUÉ ETAPAS DE VENTA EXISTEN?

La producción, liderada por Brilla América Espectáculos, ha establecido un sistema de precios escalonado para premiar la compra anticipada.

Actualmente, la segunda fase de preventa mantiene estos precios:

Zona Platinum: S/180

Zona VIP: S/110

Estos montos estarán vigentes hasta el 25 de abril o hasta agotar disponibilidad. Luego, los costos se incrementarán. La rapidez con la que se agotó la primera preventa refleja el interés del público por asistir a este evento.

¿QUÉ HACE QUE ESTE ESPECTÁCULO SEA DIFERENTE A OTROS HOMENAJES?

Lo que diferencia a esta producción es su enfoque en la “experiencia integral”. Según los responsables, el objetivo es ofrecer una “recreación meticulosa” de lo que fue el Bad World Tour de finales de los años 80. Para lograrlo, se han implementado los siguientes elementos:

Fidelidad Visual: El uso de trajes que son copias exactas de los que Jackson vistió entre 1987 y 1988.

El uso de trajes que son copias exactas de los que Jackson vistió entre 1987 y 1988. Tecnología de vanguardia: Implementación de efectos sonoros y visuales de alta gama.

Implementación de efectos sonoros y visuales de alta gama. Coreografías originales: Ejecución de los pasos de baile respetando rigurosamente las versiones de la época.

“Queremos que el público peruano sienta la energía, el perfeccionismo y la magia que Michael entregó en su primer tour mundial”, señala la nota oficial del evento.

El repertorio incluirá canciones ampliamente reconocidas como “Bad”, “Smooth Criminal”, “The Way You Make Me Feel” y “Man in the Mirror”. Estas piezas, aún vigentes, forman parte esencial de la identidad artística del “Rey del Pop”.

¿QUIÉN ES GABRIELA VILLANUEVA Y POR QUÉ GENERA EXPECTATIVA?

Gabriela Villanueva alcanzó notoriedad tras obtener el primer lugar en “Yo Soy” en 2025, donde destacó por su capacidad para reproducir tanto la voz como los movimientos del artista original. Su desempeño le permitió construir una base sólida de seguidores.

Especialistas internacionales han llegado a ubicarla entre las mejores imitadoras del mundo, resaltando su dominio escénico y precisión interpretativa. Este reconocimiento ha elevado las expectativas en torno a su presentación en solitario, que además marcará un precedente al llevar a una artista del programa a un escenario de gran magnitud.