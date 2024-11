El pasado lunes 25 de noviembre, la final de la décima temporada de “El Gran Chef Famosos” no solo celebró la victoria de Carla Ruedo ‘Cotito’, sino que también festejó el cumpleaños del jurado Javier Masías, el cual fue un momento muy eufórico para la mayoría de los miembros del programa, a excepción de una figura. En el momento en que se llevó a cabo el clásico canto del “Happy Birthday”, todos los presentes, desde el conductor hasta los participantes, se unieron para interpretar el tema, excepto el juez y chef Giacomo Bocchio, quien se mantuvo al margen de la celebración, manifestado una actitud fría y distante que no pasó desapercibida por los espectadores. A continuación, te contamos qué se dijo sobre el tacneño en redes sociales.

¿QUÉ CRÍTICAS RECIBIÓ GIACOMO BOCCHIO POR SU ACTITUD DURANTE EL CUMPLEAÑOS DE JAVIER MASÍAS?

En plataformas como X y Facebook, los usuarios no dudaron en expresar su desaprobación hacia la actitud de Giacomo, calificándola de poco profesional y carente de empatía.

“Que apático Giacomo. Es cumpleaños de un compañero. Claro, Masías no es su amigo como ha declarado, pero por cortesía aplaudir y cantarle el Happy Birthday”, “De nada sirve aclamarse del más cristiano para luego largar odio a quien solo se expresa en libertad y con convicciones bien puestas. Feliz cumple al jurado más auténtico”, “No me gustó el gesto de Giacomo. Soy tacneña y me encanta todo lo que hace, pero uno se siente siempre especial en su onomástico y nada le cuesta por lo menos cantarle el feliz cumpleaños así no comparta sus mismos ideales” y “Feliz cumple, Javier. Yo soy fan de Giacomo, pero su actitud nada que ver. Ni aplaudió, ni sonrió”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes sociales.

¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN TIENEN GIACOMO BOCCHIO Y JAVIER MASÍAS?

Tras la conferencia de prensa que se realizó para la undécima temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, los medios de comunicación que estuvieron presentes en el estudio no desaprovecharon el momento para tocar el tema del vínculo de amistad entre Giacomo Bocchio y Javier Masías.

Por su parte, el chef tacneño fue tajante con su respuesta y mencionó que no tiene una relación cercana con el crítico culinario debido al polémico tuit que compartió Masías en sus redes sociales luego de la muerte del expresidente Alberto Fujimori en septiembre.

“Yo creo que hasta tu peor enemigo merece tener un momento de paz y calma ante la muerte. ¿Qué hemos aprendido nosotros de la historia? En la Guerra con Chile, y esto no es rencor ni odio, esto es historia pura y dura, mientras los chilenos nos hacían el repase en los barcos de guerra, ellos no recogían a los peruanos, sino que los mataban en el mar. ¿Y qué es lo que hacía Grau? Él recogía a los chilenos heridos y ellos mismos gritaban: ¡Viva el Perú generoso! Entonces, yo creo que en momentos difíciles uno tiene que mostrar quién es de corazón, y yo creo que ahí Javier se equivocó. Somos compañeros de trabajo, somos miembros del jurado”, dijo para Infobae.

Mientras que Javier Masías no se quedó atrás y dejó en claro que es muy selectivo con sus amistades, refiriéndose a Bocchio, aunque manifestó su respeto hacia él en el ámbito laboral. “Nosotros somos colegas de trabajo. Pasamos mucho tiempo juntos todos. Tengo pocos amigos de trabajo en mis más de 20 años de trayectoria, diría que solo tengo cuatro amigos en total de todos los trabajos que he tenido. En realidad, soy súper selectivo con mis amistades. Le tengo mucho aprecio a Giacomo en su calidad profesional. Nosotros no tenemos vínculos más allá del trabajo, pero la verdad es que no los tengo con casi nadie”, explicó a dicho medio.

¿QUIÉN SON LOS 12 FAMOSOS QUE FORMAN PARTE DE LA UNDÉCIMA TEMPORADA DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

La undécima temporada de “El Gran Chef Famosos”, denominada como ‘La Súper Revancha’, cuenta con la participación de 12 famosos que ya participaron en ediciones anteriores.

Se trata de Diana Sánchez, Jota Benz, Belén Estévez, Emilram Cossio, Zelma Gálvez, Luigi Carbajal, Lita Pezo, Ricky Trevitazzo, Rocky Belmonte, Joaquín Escobar, Leslie Stewart y Canchita Centeno, quienes volvieron al programa para darse otra oportunidad de intentar ganar la Olla de Oro.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

El exitoso reality de cocina se transmite de lunes a viernes a las 7:25 de la noche por Latina TV y sus plataformas digitales. Mientras tanto, durante el fin de semana, el show gastronómico se emite todos los sábados a las 9 de la noche.

Si te perdiste la emisión del programa, te contamos que luego puedes ver el programa completo a través de YouTube.