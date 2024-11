Gian Marco ha encendido las alarmas entre sus fanáticos al confesar a través de sus redes sociales que su estado de salud no está mejorando. A pesar de los tratamientos, el intérprete peruano señala que sigue sufriendo los fuertes dolores causados por una lesión en la columna, la cual afecta su vida cotidiana y lo mantiene alejado de los escenarios. A continuación, te contamos qué dijo el artista.

¿QUÉ DIJO GIAN MARCO SOBRE SU ESTADO DE SALUD?

Mediante su cuenta de Instagram, Gian Marco reveló que el dolor que siente, que inicialmente se concentraba en su columna, se extiende hacia su pierna izquierda, dificultando aún más su recuperación. El cantante ha descrito esta situación como insoportable, reconociendo que este hecho ha alterado por completo su rutina y sus planes a futuro. “Estos dolores no se los deseo a nadie”, aseguró.

A pesar de la adversidad, el cantante ha detallado, con una actitud positiva, su plan de recuperación, el cual incluye una infiltración en la columna y fisioterapia. El artista se muestra confiado en volver a la actividad artística a finales de febrero. “Poniéndole toda concentración y esfuerzo, soy fiel creyente en la sanación a través de las energías, de las vibraciones, de hablarle a tu cuerpo”, comentó.

De acuerdo con el destacado compositor, esta experiencia lo ha llevado a una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada instante. “Una vez más la vida me vuelve a confirmar que no se puede dar nada por sentado”, señaló el intérprete de “Se me olvidó”, según recoge Infobae Perú.

Historia de Instagram de Gian Marco.

Con estas sentidas palabras, el cantautor peruano reafirmó su férrea voluntad de superar este desafío de salud, demostrando una vez más su incansable espíritu. Rodeado del cariño de sus seguidores y el amor de sus seres queridos, Gian Marco se muestra confiado en alcanzar una pronta recuperación.

¿POR QUÉ FUE ESPECIAL LA PRESENCIA DE GIAN MARCO EN LOS LATIN GRAMMY 2024?

La presencia de Gian Marco en los Latin Grammy 2024, que se llevaron a cabo el pasado 14 de noviembre, fue especial porque marcó el regreso del cantautor peruano al ojo público tras estar internado en un centro médico debido a una fuerte lesión en la columna. El artista fue visto en la alfombra roja del evento con un buen semblante, aunque apoyándose de un bastón para caminar.

“Gracias Latin Grammy por haberme considerado en dos categorías tan importantes en esta edición por sus 25 años. Me siento orgulloso de este álbum lleno de vida y que me he enseñado tanto”, escribió el músico en su cuenta de Instagram sobre su experiencia en la gala que premia lo mejor de la música latina.

“Gracias a todo el público por seguir estando en el camino. Nada detiene el paso… El destino de una canción siempre será la gente. ¡Seguimos y seguiremos haciendo más música! ¡Hasta una próxima oportunidad!”, añadió.

En este contexto, la novia del cantautor, Juliana Molina, también se animó compartió una serie de imágenes que documentan el paso de ella y Gian Marco por la alfombra roja. En las fotografías, se puede apreciar a la pareja luciendo elegante y radiante, demostrando así su apoyo mutuo y su presencia en uno de los eventos más importantes de la industria musical latina. “Acompañándote siempre”, escribió la cantante y actriz colombiana.