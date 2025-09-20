El pasado jueves 18 de setiembre, Maju Mantilla anunció su inesperado retiro de “Arriba mi gente”. Aunque aseguró entre lágrimas que su salida fue una decisión propia, la conductora Gigi Mitre señaló que tanto la ex Miss Mundo como el productor Christian Rodríguez fueron apartados por determinación de Latina y no por voluntad propia.

El tema fue debatido en vivo en “Amor y Fuego”, donde Mitre sostuvo que Mantilla no tuvo libertad al tomar esta decisión y que, además, la crisis estuvo vinculada a los recientes cuestionamientos públicos de su aún esposo, Gustavo Salcedo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ REVELÓ GIGI MITRE SOBRE LA SALIDA DE MAJU MANTILLA?

Durante la transmisión de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre fue clara en señalar que la salida de Maju Mantilla no fue voluntaria. “Ella ha sido presionada para renunciar”, afirmó la conductora. Incluso precisó que el productor Christian Rodríguez también dejó de pertenecer al matinal, pese a que de manera oficial se habló de vacaciones.

Mitre insistió en que ninguno de los dos tomó la decisión de manera libre, sino que fue impuesta desde la producción del canal.

¿QUÉ PAPEL JUGÓ GUSTAVO SALCEDO EN ESTA CONTROVERSIA DE MAJU MANTILAL?

Mitre también apuntó a Gustavo Salcedo como un factor clave en esta crisis. Recordó que el aún esposo de la conductora criticó públicamente la cercanía entre Mantilla y el productor Rodríguez. “Lo que ha dejado claro su actual esposo, expareja, es que ya se refería al productor como inescrupuloso, ‘cómo es posible que Latina siga teniendo en sus filas a alguien que no tiene valores’... ¿Por qué se refiere a él? ¿Por qué se habla de él?”, señaló.

Para la conductora de ‘Amor y Fuego’, esos comentarios sumaron presión al entorno de Mantilla y complicaron su continuidad en el programa. “Con todo lo que está viviendo y con todo lo que está pasando, no todo el mundo tiene la fortaleza para hacerse la graciosita, la chistosita o la que está desconectada de la realidad”, añadió.

¿CÓMO COMPARÓ GIGI MITRE EL CASO DE MAJU MANTILLA CON EL DE MELISSA PAREDES?

Al analizar la situación, Mitre la comparó con lo ocurrido anteriormente con Melissa Paredes, quien también debió dejar un programa de televisión en medio de un escándalo personal. “Aunque no les guste a muchos la comparación, pero en su momento se vio algo similar con Melisa Paredes y tuvo que salir del programa en el que estaba o la sacaron”, recordó. Para la conductora, ambos casos muestran cómo la exposición mediática de la vida privada puede determinar la continuidad o salida de figuras televisivas.

¿CÓMO FUE LA DESPEDIDA DE MAJU MANTILLA DE “ARRIBA MI GENTE”?

La propia Mantilla confirmó en vivo su retiro, visiblemente afectada. “Han sido días muy duros para mí y muy duros para mi familia. En base a chismes, han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada”, expresó con la voz entrecortada.

Reconoció que los rumores le impedían seguir al frente del matinal: “Este programa necesita energía, necesita alegría, necesita concentración. He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque sí estoy afectada”.

Antes de retirarse, agradeció a sus compañeros Fernando Díaz y Santi Lesmes, a quienes abrazó en pantalla, y al equipo de producción por el apoyo en casi tres años de trabajo. “He sido feliz trabajando con ustedes. He aprendido muchísimo. Pero bueno, es una decisión que ha sido difícil y he tenido que tomar”, concluyó entre aplausos del set.