Gisela Valcárcel volvió a hablar sobre su vida sentimental y sorprendió al revelar que no descarta enamorarse. La conductora reconoció que podría iniciar una relación con un hombre menor que ella, siempre que no exista una diferencia de edad demasiado amplia. En el podcast ‘Imperfectas’, la popular ‘Señito’ compartió las características que espera encontrar en una futura pareja. Entre sus prioridades mencionó el cuidado personal, la independencia y la capacidad de compartir responsabilidades. Además, dejó una frase contundente sobre el papel que ya no está dispuesta a asumir. Sus declaraciones permitieron conocer cómo entiende el amor y qué condiciones considera importantes antes de compartir su vida. A continuación, te contamos qué dijo sobre la posibilidad de enamorarse y qué espera de su compañero.

¿GISELA VALCÁRCEL SALDRÍA CON UN HOMBRE MENOR QUE ELLA?

Al ser consultada sobre la posibilidad de tener una pareja más joven, la conductora respondió que sí, aunque estableció ciertos límites respecto a la diferencia de edades. “Sí, pero no tanto. No un bebé”, comentó entre risas, dejando abierta la opción de iniciar un romance con alguien menor, siempre que exista madurez.

Valcárcel también contó que recientemente un hombre llamó su atención porque notó que se preocupaba por su apariencia. “Hace dos días vi a alguien bien mantenido y dije: ‘Este debe estar por lo mío’”, relató.

Para ella, el cuidado personal es una característica importante que espera encontrar en su futuro compañero, pues considera que cada persona debe preocuparse por su propio bienestar. Incluso mencionó algunos de sus hábitos físicos. “Yo hago planchas diarias, yo hago sentadillas”, comentó.

Cabe recordar que, en agosto de 2026, la presentadora reveló en el podcast ‘Sin más que decir’ que permanecía soltera desde hacía 19 años.

¿QUÉ BUSCA GISELA EN UNA FUTURA RELACIÓN SENTIMENTAL?

La conductora también explicó que no desea asumir responsabilidades que corresponden a su futura pareja. Al hablar sobre las dinámicas que espera encontrar en una relación, expresó una frase contundente: “Ya no estás para ser madre de nadie”. Con estas palabras, dejó claro que busca un vínculo equilibrado, en el que ambos puedan acompañarse y hacerse cargo de sus propias necesidades.

Para explicar mejor esta idea, mencionó algunas situaciones cotidianas en las que espera que exista colaboración. “Si hay una botella de vino, me la puede servir, como también se la sirvo yo; que puede cocinar él o cocino yo; que podemos irnos de viaje”, señaló. Así, describió una relación en la que las atenciones sean mutuas y las actividades se compartan sin que las responsabilidades recaigan únicamente en una persona, según recoge el diario La República.

¿QUÉ IMPORTANCIA LE DA A LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE SU PAREJA?

La estabilidad financiera también forma parte de sus expectativas. La presentadora considera necesario que su futuro compañero tenga organizadas sus finanzas y conozca sus responsabilidades económicas.

“Que tenga clarita su parte económica, porque es importante”, sentenció. Así, dejó en claro que busca una persona independiente, con quien pueda construir una relación basada en el equilibrio, el respeto y el apoyo mutuo.

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