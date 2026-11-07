Gisela Valcárcel sorprende al confesar que saldría con un hombre menor: “Ya no estás para ser madre de nadie” | Foto: @giselavalcarcelperu
Gisela Valcárcel sorprende al confesar que saldría con un hombre menor: “Ya no estás para ser madre de nadie” | Foto: @giselavalcarcelperu
Por Redacción EC

Gisela Valcárcel volvió a hablar sobre su vida sentimental y sorprendió al revelar que no descarta enamorarse. La conductora reconoció que podría iniciar una relación con un hombre menor que ella, siempre que no exista una diferencia de edad demasiado amplia. En el podcast ‘Imperfectas’, la popular ‘Señito’ compartió las características que espera encontrar en una futura pareja. Entre sus prioridades mencionó el cuidado personal, la independencia y la capacidad de compartir responsabilidades. Además, dejó una frase contundente sobre el papel que ya no está dispuesta a asumir. Sus declaraciones permitieron conocer cómo entiende el amor y qué condiciones considera importantes antes de compartir su vida. A continuación, te contamos qué dijo sobre la posibilidad de enamorarse y qué espera de su compañero.

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