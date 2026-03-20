Gran final de “Yo Soy” EN VIVO tiene fecha confirmada: revisa el horario, finalistas y dónde ver

La esperada final de “Yo Soy” 2026 ya tiene fecha confirmada. El exitoso programa de imitación musical llega a su desenlace este sábado 21 de marzo, cerrando así su temporada 36 con una gala que promete grandes emociones, presentaciones memorables y la elección del mejor imitador del Perú. Tras varias semanas de competencia intensa, el reality se prepara para coronar a un nuevo campeón que se sumará a la larga lista de ganadores del formato.

¿Cuándo es la final de “Yo Soy” 2026?

La gran final de “Yo Soy” temporada 36 se realizará este sábado 21 de marzo de 2026. Como es habitual, el programa será transmitido en horario estelar, reuniendo a miles de televidentes que han seguido cada etapa del concurso.

Este episodio especial marcará el cierre definitivo de una temporada que ha destacado por el alto nivel de sus participantes.

¿A qué hora ver la final de “Yo Soy”?

La final de “Yo Soy” se emitirá en su horario habitual nocturno, inmediatamente después de la programación central del canal. Se recomienda a los espectadores estar atentos a la señal oficial para no perderse ningún detalle de la competencia.

Finalistas Confirmados (Semana Final)

Tras las últimas noches de eliminación (donde lamentablemente se despidieron imitadores como Ivy Queen y Rubén Blades), los participantes que aseguran su lugar en la recta final son:

Steven Tyler (Marcelo Castillo): Uno de los grandes favoritos por su energía y parecido vocal.

(Marcelo Castillo): Uno de los grandes favoritos por su energía y parecido vocal. Julio Iglesias : Destacado por su elegancia y técnica impecable.

: Destacado por su elegancia y técnica impecable. Eddie Vedder : Ha conmovido al jurado con interpretaciones como “Jeremy”.

: Ha conmovido al jurado con interpretaciones como “Jeremy”. David Bisbal (Ronald): Elogiado por Carlos Alcántara como uno de los mejores caracterizados.

(Ronald): Elogiado por Carlos Alcántara como uno de los mejores caracterizados. Gustavo Cerati : Sigue en carrera tras superar retos de duplas recientemente.

: Sigue en carrera tras superar retos de duplas recientemente. Liam Gallagher (Ricardo Martín): Un competidor que persistió por años y ahora es de los más fuertes.

La final de “Yo Soy” 2026 promete ser una de las más reñidas de los últimos años. Además de las presentaciones finales, se esperan sorpresas, invitados especiales y momentos emotivos que repasarán lo mejor de la temporada. El ganador no solo se llevará el reconocimiento del público, sino también el premio mayor del programa.

Ficha técnica de “Yo Soy” 2026 (Temporada 36)