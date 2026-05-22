Por Redacción EC

No cabe duda de que el Grupo 5 se ha convertido en una de las agrupaciones más emblemáticas del Perú gracias a su extensa trayectoria musical, que ha puesto a bailar a millones de personas en reuniones, fiestas, eventos y más. Con grandes éxitos musicales, como ‘Parranda la negrita’, ‘La culebritica’, ‘Alimaña’, ‘El teléfono’, ‘Solo otra vez’, entre otros, no solo han recorrido diversas partes del territorio nacional, sino también otros países con una puesta en escena de primer nivel. Y es que, en esta oportunidad, la agrupación de cumbia logró cumplir otro de sus sueños al presentarse por primera vez en un concierto en México, marcando un hito en su carrera internacional. Esto generó una serie de reacciones entre sus seguidores peruanos, quienes no tardaron en felicitarlos por este logro y por llevar la música peruana al extranjero. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.