No cabe duda de que el Grupo 5 se ha convertido en una de las agrupaciones más emblemáticas del Perú gracias a su extensa trayectoria musical, que ha puesto a bailar a millones de personas en reuniones, fiestas, eventos y más. Con grandes éxitos musicales, como ‘Parranda la negrita’, ‘La culebritica’, ‘Alimaña’, ‘El teléfono’, ‘Solo otra vez’, entre otros, no solo han recorrido diversas partes del territorio nacional, sino también otros países con una puesta en escena de primer nivel. Y es que, en esta oportunidad, la agrupación de cumbia logró cumplir otro de sus sueños al presentarse por primera vez en un concierto en México, marcando un hito en su carrera internacional. Esto generó una serie de reacciones entre sus seguidores peruanos, quienes no tardaron en felicitarlos por este logro y por llevar la música peruana al extranjero. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO FUE LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO 5 EN MÉXICO?

A través de sus redes sociales oficiales, el Grupo 5, emblemática orquesta peruana, compartió con sus seguidores el concierto que llevaron a cabo el pasado 12 de mayo en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. En las imágenes se refleja la felicidad tanto del vocalista principal, Christian Yaipén, como de sus compañeros por presentarse por primera vez en tierras mexicanas y llevar sus éxitos musicales al público internacional. De hecho, las fotografías muestran a cientos de personas, quienes llevaban pancartas y bandera peruana, disfrutando del espectáculo.

Sin embargo, el ‘Grupo de Oro del Perú’ expresó su emoción y agradecimiento a su fanaticada por esta primera presentación, además de revelar que regresarán muy pronto para alegría de sus seguidores. “¡Querido Salina Cruz, México! Ha sido una experiencia increíble el poder estar presente en la ‘Fiesta Pueblo’ en nuestro primero concierto es este hermoso país. Un agradecimiento especial los que vinieron de distintas partes de México a gozar con el grupo de oro del Perú. ¡Los queremos!”, escribieron en sus plataformas oficiales.

IBAI LLANOS Y GASPI CANTAN Y BAILAN UNA CONOCIDA CANCIÓN DEL GRUPO 5

En un nuevo episodio para su canal de YouTube, Ibai Llanos sorprendió al invitar a algunos de sus seguidores a subir a un autobús turístico con la finalidad de realizar una fiesta. El streamer español Ibai Llanos, junto al creador de contenidos Gaspi, se encargó de aportar la picardía y las risas mientras el vehículo se desplazaba por las calles de Barranco. Sin embargo, ambos personajes no esperaron que el conductor del servicio de transporte ponga una reconocida música del Grupo 5: ‘Eres mi bien’.

Esto provocó que tanto los influencers como los peruanos empezaran a corear y bailar el tema. Así, esto quedó captado en video y se difundió masivamente en plataformas digitales, dejando en evidencia el alcance internacional de la música nacional. De hecho, la propia agrupación norteña no dudó en compartir el clip en sus redes sociales, donde Ibai y el argentino disfrutan de la cumbia peruana. Frente a ello, el streamer de 30 años comentó con una peculiar frase: “Perú es clave”. De esta manera, miles de internautas reaccionaron al video, reflejando entusiasmo y orgullo nacional.