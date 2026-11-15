Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Así, durante su recorrido por ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el santo padre transmite un mensaje centrado en el reencuentro con su patria adoptiva, la reconciliación social, la justicia y la esperanza activa de la ciudadanía. En ese contexto, en medio del fervor que se vive en el país por la visita del pontífice, el Grupo Río, una de las bandas más populares e importantes de la historia del rock peruano, recordó en sus redes sociales una anécdota ocurrida durante uno de sus conciertos en Chulucanas, que contó con la presencia del entonces padre Robert Prevost y sus monaguillos. En la siguiente nota, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

GRUPO RÍO Y SU ANECDÓTICA HISTORIA CON EL PAPA LEÓN XIV EN CHULUCANAS

A través de sus redes sociales oficiales, el Grupo Río sorprendió a sus seguidores al compartir una anécdota que tiene como protagonista al ahora papa León XIV, durante uno de sus conciertos realizados en el norte entre 1985 y 1986. Según la publicación, la banda conoció este episodio a partir de las declaraciones de uno de los antiguos monaguillos del pontífice, quien recordó las actividades y los paseos que el entonces padre Robert Prevost compartía con ellos durante su labor pastoral en Chulucanas, entre ellos asistir a uno de sus conciertos en el Coliseo de Piura.

Ante ello, los músicos nacionales expresaron su emoción y señalaron que se sienten muy honrados de que sus canciones hayan formado parte de la vida del actual papa durante esa época. “No lo podíamos creer hasta que vimos que la información es verídica y publicada en distintos medios. Nos llena de emoción conocer esta anécdota tantos años después y saber que nuestra música formó parte de un recuerdo tan especial para aquellos jóvenes y para quien hoy es el líder de la Iglesia católica”, escribió la agrupación musical.

RICARDO GALLEGOS, CHOFER DEL METROPOLITANO, MOSTRÓ SU EMOCIÓN POR RECIBIR LA BENDICIÓN DEL PAPA LEÓN XIV

Durante un turno habitual de trabajo, Ricardo Gallegos nunca imaginó que viviría uno de los momentos más emotivos de su vida como conductor del Metropolitano. El emotivo encuentro ocurrió cuando el papa León XIV cruzaba la vía Expresa junto a su comitiva y coincidió con el paso del Expreso 8 que conducía el trabajador de la ATU. De hecho, esta ocasión sorprendió a los 160 pasajeros que viajaban en el servicio público, quienes tuvieron la oportunidad de recibir la bendición del pontífice y respondieron con una ovación al verlo pasar. Así, a través de las redes sociales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el chofer de 47 años contó que en ese momento sintió una gran emoción por ver de cerca al santo padre.

Asimismo, Gallegos, quien trabaja en el Metropolitano desde hace 15 años, consideró que el encuentro con el papa fue una coincidencia divina y agradeció a sus padres, quienes fallecieron el año pasado. “Estar a lado del papa ha sido algo único, muy hermoso, una sola vez en la vida pasa. Me emocioné mucho, los usuarios gritaban de emoción, pero tenía que seguir adelante en mi profesionalismo de conducir porque estaba llevando 160 pasajeros en el bus. Cuando coincidimos con el papa, los usuarios son los primeros que se dieron cuenta y gritaron ‘el papa, el papa’ y todos nos llenamos de emoción. A la altura de la estación México, el papa bajó la luna y nos dio su bendición”, dijo el conductor visiblemente emocionado.