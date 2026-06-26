Las recientes críticas de Magaly Medina al programa ‘Edson pa’ qué más’ no pasaron desapercibidas y tuvieron una rápida respuesta. Luego de que la conductora cuestionara la escenografía y la producción del espacio liderado por Edson Dávila, Janet Barboza decidió salir en defensa de su compañero y lanzó duros comentarios contra la figura de ATV. La presentadora no solo rechazó los cuestionamientos hacia el nuevo formato de entretenimiento, sino que también puso sobre la mesa el tema del rating y la inversión detrás de cada programa. En medio de este nuevo enfrentamiento televisivo, ‘Giselo’ tampoco guardó silencio y respondió con ironía, asegurando que los resultados obtenidos respaldan su trabajo. A continuación, te contamos qué declararon los tres protagonistas.

¿QUÉ HABÍA DICHO MAGALY MEDINA SOBRE EL PROGRAMA DE EDSON DÁVILA?

Durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora analizó el estreno del programa ‘Edson pa’ qué más’ y criticó el aspecto de su producción. La periodista sostuvo que el escenario lucía improvisado, asegurando que la escenografía parecía armada con materiales reciclados.

Además, puso en duda la inversión realizada por el canal y afirmó que el programa “es bien barato”, dejando entrever que el presupuesto destinado al proyecto habría sido muy reducido para un programa emitido en horario estelar.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ JANET BARBOZA A MAGALY MEDINA?

Janet Barboza no dejó pasar las declaraciones que Magaly Medina hizo sobre el programa de su compañero y respondió durante la emisión de su programa ‘América Hoy’. La conductora rechazó las críticas dirigidas a Edson Dávila y lanzó un fuerte comentario contra la presentadora de ATV.

“Hay una desubicada que siempre anda rajando de mi compañero Edson y de su programa ‘Edson pa’ qué más’, cuando ella en un horario estelar, de las 9.00 p. m., hace 4 puntos con toda la inversión de la tierra”, expresó al defender a su compañero frente a las cámaras.

¿QUÉ OPINIÓN COMPARTIÓ JANET BARBOZA SOBRE EL TRABAJO DE ‘GISELO’?

Durante su intervención, Janet Barboza destacó que el éxito del programa no depende de una gran inversión económica, sino del desempeño del conductor. Según explicó, el talento y la cercanía de Edson Dávila con el público le permiten conseguir buenos resultados pese a las limitaciones de producción.

“Tú arrasas con un sol y es tu talento el que brilla. Así que, por favor, hay que ser más ubicados cuando se hable del rating y del éxito de otras personas”, manifestó la presentadora al respaldar públicamente a su compañero, según informa Infobae.

¿QUÉ RESPUESTA DIO EDSON DÁVILA A LAS CRÍTICAS?

Edson Dávila también aprovechó la emisión de ‘América Hoy’ para responder a los comentarios de Magaly Medina sin entrar en una confrontación directa. Con un tono irónico, el conductor restó importancia a las observaciones sobre el presupuesto de su programa y destacó los resultados obtenidos desde su estreno.

“Gracias a Dios y con un sol. Como cuando empecé en mi casita. Ojo, líder en mi horario, ah, por si acaso. Gracias, besitos”, comentó, dejando en claro que considera que la aceptación del público tiene mayor peso que las críticas sobre la escenografía o la inversión realizada.

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