Guerra de conductoras: Janet Barboza responde fuerte a Magaly Medina por Edson Dávila: “Ella en...” | Composición EC: @janetbarbozaa / @magalymedinav / @edsondavila30
Guerra de conductoras: Janet Barboza responde fuerte a Magaly Medina por Edson Dávila: “Ella en...” | Composición EC: @janetbarbozaa / @magalymedinav / @edsondavila30
Por Redacción EC

Las recientes críticas de Magaly Medina al programa ‘Edson pa’ qué más’ no pasaron desapercibidas y tuvieron una rápida respuesta. Luego de que la conductora cuestionara la escenografía y la producción del espacio liderado por Edson Dávila, Janet Barboza decidió salir en defensa de su compañero y lanzó duros comentarios contra la figura de ATV. La presentadora no solo rechazó los cuestionamientos hacia el nuevo formato de entretenimiento, sino que también puso sobre la mesa el tema del rating y la inversión detrás de cada programa. En medio de este nuevo enfrentamiento televisivo, ‘Giselo’ tampoco guardó silencio y respondió con ironía, asegurando que los resultados obtenidos respaldan su trabajo. A continuación, te contamos qué declararon los tres protagonistas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.