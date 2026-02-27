Por Redacción EC

Valentino Palacios se ha convertido, sin duda, en uno de los personajes más populares de los últimos meses. Con millones de seguidores, suele arrancar más de una risa a su audiencia con cada video o transmisión en vivo en TikTok. Sin embargo, recientemente el tiktoker no atraviesa un buen momento personal, luego de que se difundieran en redes sociales imágenes en las que se le observa empujando violentamente a una mujer, lo cual generó que fuera denunciado por presunta agresión física. Frente a esta situación, Janet Barboza no dudó en arremeter contra el creador de contenidos y lo tildó de “agresor de mujeres”. Esto originó la reacción de la mamá de Valentino, quien reveló que tomará acciones legales por sus polémicas declaraciones. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.