Valentino Palacios se ha convertido, sin duda, en uno de los personajes más populares de los últimos meses. Con millones de seguidores, suele arrancar más de una risa a su audiencia con cada video o transmisión en vivo en TikTok. Sin embargo, recientemente el tiktoker no atraviesa un buen momento personal, luego de que se difundieran en redes sociales imágenes en las que se le observa empujando violentamente a una mujer, lo cual generó que fuera denunciado por presunta agresión física. Frente a esta situación, Janet Barboza no dudó en arremeter contra el creador de contenidos y lo tildó de “agresor de mujeres”. Esto originó la reacción de la mamá de Valentino, quien reveló que tomará acciones legales por sus polémicas declaraciones. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO LA MAMÁ DE VALENTINO PALACIOS TRAS LAS DECLARACIONES DE JANET BARBOZA?

El tiktoker Valentino Palacios enfrenta una grave acusación tras ser denunciado por presunta agresión física ocurrida el 14 de febrero contra Zamira Grados, quien sostiene que el creador de contenido la habría empujado con violencia hasta hacerla caer al suelo. Esta noticia no pasó desapercibida por el programa ‘América hoy’, donde Janet Barboza criticó duramente el accionar del influencer, calificándolo como “agresor de mujeres”. Estas fuertes declaraciones motivaron que la madre de Valentino Palacios, Fiorella, advirtiera a la conductora de televisión que interpondrá una demanda para que sustente lo afirmado en su programa.

Asimismo, la madre del tiktoker resaltó los valores que ha inculcado desde muy pequeños a sus hijos, por lo que, según ella, lo dicho por Barboza ha afectado la reputación de su familia. De hecho, sostuvo que había optado por guardar silencio, pero debido a los calificativos tuvo que salir a aclarar ciertos puntos. “Ella va a tener que demostrar que Valentino es un agresor de mujeres, que la pateó en el piso y que le causó la fractura de costillas, como afirma. Si tengo que defender a mi hijo, lo voy a hacer. Lo he criado con principios y no permitiré que dañen la paz de nuestra familia”, dijo en el pódcast ‘Face to Face’.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE VALENTINO PALACIOS TRAS EL COMUNICADO DE GINO ASSERETO?

Cansado de las especulaciones y cuestionamientos en su vida privada, Gino Assereto utilizó sus redes sociales para instar a sus seguidores a parar con esta broma y así descartar rumores que los vinculaban sentimentalmente con Valentino Palacios. Frente a esta situación, el reconocido tiktoker reapareció en una transmisión en vivo mediante su cuenta oficial para pronunciarse, fiel a su estilo, a la supuesta relación. En el video, el joven influencer, vestido con un estilo emo, confirmó que nunca existió un romance entre ambos, reafirmando que solo hay una bonita amistad. “Solamente quiero decirles que nunca tuve una relación con Gino, nunca. Soy la negada del Perú en estos momentos. Y sí, me volví emo, congelé mis sentimientos”, conto ante cientos de internautas.