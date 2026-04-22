La disputa legal entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina ha escalado a un nuevo nivel, luego de confirmarse que el proceso por difamación agravada, iniciado por la salsera hace más de un año, entrará a su etapa de juicio oral. La artista no solo busca que se establezcan responsabilidades penales, sino que además ha solicitado una fuerte indemnización económica, lo que ha intensificado el interés público en este caso. A este escenario se suma un elemento que ha generado mayor controversia: el abogado que hoy representa a Plasencia es el mismo que en el pasado defendió a Medina en procesos mediáticos vinculados. Este detalle ha abierto un debate sobre posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de normas éticas dentro del ejercicio legal. Con una audiencia ya programada y posturas firmes de ambas partes, el enfrentamiento promete seguir generando repercusión tanto en el ámbito judicial como en el mediático. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ ORIGINÓ LA DENUNCIA DE YAHAYRA PLASENCIA?

El origen de esta batalla legal se remonta a las fuertes expresiones que la conductora utilizó en su programa televisior para referirse a la artista durante su participación en los Latin Grammy 2024.

La cantante decidió proceder judicialmente por difamación agravada luego de ser tildada con términos como “Rumruna”, “Score”, “Pet friendly” y “Mascota”, calificativos que fueron emitidos mientras se comentaba su paso por el evento internacional en Estados Unidos.

Según la demanda, las palabras mencionadas no fueron simples críticas, sino ataques directos que motivaron a la salsera a buscar justicia tras considerar que su imagen pública fue dañada de forma intencional en el programa de espectáculos, según informa La República.

Yahaira Plasencia inició acciones legales contra Magaly Medina por difamación. (Foto: Instagram / @yahairaplasencia)

¿QUÉ INDEMNIZACIÓN EXIGE YAHAYRA PLASENCIA EN SU DEMANDA?

El abogado Iván Paredes, quien lidera la defensa de la salsera, ha solicitado una reparación civil de un millón y medio de soles. Este monto no solo se exige a Magaly Medina, sino también a su productor Patrick Llamo y al canal ATV.

Según explicó el letrado, la cifra responde al perjuicio ocasionado por los comentarios difundidos en televisión. Además, dejó en claro que buscan una sanción ejemplar: “Siga ofendiendo la dignidad no solamente de una sola persona, sino de toda la comunidad, de todas las mujeres en el Perú, y eso no lo vamos a permitir”.

¿CUÁNTOS AÑOS DE PRISIÓN SE ESTÁN SOLICITANDO?

Además del aspecto económico, la defensa de Yahaira Plasencia también ha pedido una pena privativa de la libertad. En ese sentido, el abogado precisó que se está solicitando una condena de cuatro años y medio de cárcel efectiva contra la conductora.

Dicho pedido forma parte del proceso por difamación agravada que ya tiene fecha de inicio en su fase oral. “Este 12 de mayo inicia el juicio oral. Será una audiencia virtual”, indicó el letrado, confirmando el avance del caso en el ámbito judicial.

¿POR QUÉ EL ABOGADO DE YAHAIRA PLASENCIA EN EL CASO HA DESATADO UNA POLÉMICA?

Uno de los aspectos más comentados de este caso es que Iván Paredes anteriormente fue abogado de Magaly Medina en procesos importantes, incluyendo aquellos relacionados con Jefferson Farfán. Esta situación ha despertado cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses.

El actual abogado de la conductora, Fernando Ugaz, se pronunció de manera firme: “El código de ética establece en el artículo 41 que, si el caso nuevo guarda sustancial relación con su anterior cliente y le tiene deberes de lealtad, este no debería asumir en estos casos”.

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