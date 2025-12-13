Natalia Málaga concedió recientemente una entrevista al podcast de Magaly Medina, donde compartió sin rodeos sobre uno de los episodios más personales de su vida. La exseleccionada nacional de vóley se refirió a su matrimonio con Gustavo Zevallos, exfutbolista y dirigente deportivo, una relación que terminó poco después del nacimiento de su hija y que estuvo marcada por conflictos y desencuentros.

Durante su conversación con la popular ‘Urraca’, la entrenadora decidió romper el silencio y aclarar si fue víctima de una infidelidad. A continuación, te contamos qué te dijo.

¿NATALIA MÁLAGA FUE VÍCTIMA DE INFIDELIDAD?

Natalia Málaga confirmó que descubrió una infidelidad de Gustavo Zevallos cuando aún estaban casados. Según relató, fue ella misma quien encontró la prueba que dejó al descubierto el engaño. “Yo no me creo una santa tampoco, pero sacó los pies del plato descaradamente y lo ampayé. Encontré una notita en su mesa de noche”, confesó sin titubeos.

La exvoleibolista dejó entrever que este no habría sido un episodio aislado, aunque evitó profundizar en cuántas veces ocurrió. Al ser consultada sobre la fama de mujeriego de su entonces esposo, respondió con ironía y firmeza: “Por ahí se le resbalaba y se le ampayaba. Y ‘suá, suá’, le caía”. Eso sí, aclaró que nunca fue Magaly Medina quien lo descubrió en esas situaciones.

Gustavo Zevallos.

¿POR QUÉ SE DETERIORÓ LA RELACIÓN ENTRE NATALIA MÁLAGA Y GUSTAVO ZEVALLOS?

Málaga explicó que los problemas en su matrimonio comenzaron antes del nacimiento de su hija, hoy de 29 años. En ese periodo, ella atravesaba una de las etapas más exigentes de su carrera como integrante de la selección peruana de vóley, lo que implicaba concentraciones prolongadas y viajes constantes.

La dinámica de su carrera generó tensiones en la relación. “Le molestaba mucho que me concentrara, que viajara. Lo odiaba a Mr. Park”, comentó al recordar la incomodidad que sentía Zevallos por la influencia del entonces técnico coreano del equipo nacional. La exdeportista señaló que esa falta de apoyo fue desgastando el vínculo y debilitando la convivencia, según informa la plataforma RPP.

¿QUÉ MOTIVO DEFINIÓ EL FIN DEL MATRIMONIO DE NATALIA MÁLAGA Y GUSTAVO ZEVALLOS?

La separación se concretó aproximadamente nueve meses después del nacimiento de su hija, cuando ambos entendieron que la relación ya no se sostenía. Para Málaga, el problema no fue solo la infidelidad, sino la pérdida de interés mutuo. “La relación ya estaba ya… Ya no había esa preocupación”, afirmó al describir el quiebre definitivo.

Pese a todo, recordó con cierta nostalgia la etapa inicial de su romance. “Mi relación con él como enamorados era bien bacán. Todo el día estaba de la mano, era bien celosa”, señaló. Sin embargo, reconoció que las constantes discusiones terminaron por imponerse. “Cada vez que me iba me decía: ‘Ya, ándate a tu vóley, pues’, y empezaban las broncas”, sostuvo.

Hoy, Natalia Málaga continúa enfocada en su carrera como entrenadora del club Géminis de Comas y en su trabajo como mánager de Eva Ayllón, dejando claro que aquella etapa de su vida quedó atrás.