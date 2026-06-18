La acción y el suspenso se apoderan de la pantalla grande con el esperado estreno de “En la Zona Gris”, la nueva película dirigida por el reconocido cineasta británico Guy Ritchie (responsable de éxitos como Sherlock Holmes y El pacto). El filme llegará a las salas peruanos este 11 de junio, prometiendo una dosis extrema de adrenalina, engaños y una misión de alto riesgo.

Con un elenco de estrellas encabezado por Jake Gyllenhaal, Henry Cavill y Eiza González, esta producción se perfila como uno de los thrillers de acción más comentados del año.

¿De qué trata “En la Zona Gris”? Sinopsis oficial

La trama de “En la Zona Gris” sigue a un equipo encubierto de élite que opera desde las sombras, dominando tanto el poder y la influencia como la fuerza letal.

Cuando un tirano despiadado roba una fortuna millonaria, el grupo es enviado a recuperarla en una misión aparentemente imposible. Lo que comienza como una operación de rescate financiero rápidamente se transforma en una peligrosa guerra de estrategia, engaños y supervivencia donde nadie puede confiar en nadie.

Un elenco de lujo: El reencuentro de Guy Ritchie con sus actores fetiche

El principal atractivo de esta cinta, además de su vibrante historia, es la imponente combinación de talentos en pantalla. Esta película marca el regreso de grandes colaboraciones para el director:

Henry Cavill y Guy Ritchie: Vuelven a trabajar juntos luego de la reciente El Ministerio de la Guerra Sucia .

Vuelven a trabajar juntos luego de la reciente . Jake Gyllenhaal: Se pone nuevamente bajo las órdenes del cineasta británico tras su aclamada participación en El pacto .

Se pone nuevamente bajo las órdenes del cineasta británico tras su aclamada participación en . Eiza González: La actriz mexicana se consolida en Hollywood liderando este trío de élite en un papel lleno de fuerza y misterio.

Esta química cinematográfica ha generado una enorme expectativa entre los fanáticos del cine de espionaje y acción comercial de primer nivel.

El sello inconfundible de Guy Ritchie en el cine de acción

Si algo caracteriza el cine de Guy Ritchie son sus diálogos veloces, personajes moralmente ambiguos y secuencias de acción cargadas de una tensión milimétrica. “En la Zona Gris” no es la excepción.

El primer tráiler oficial ya ha dejado ver un despliegue visual impresionante: persecuciones vertiginosas, explosiones a gran escala y giros de guion basados en traiciones que elevan la apuesta del director a un nuevo nivel de espectacularidad.

¿Cuándo se estrena “En la Zona Gris” en Perú?

Anota la fecha en tu calendario cinematográfico: “En la Zona Gris” se estrena este 11 de junio en todos los cines del Perú.

Las entradas estarán disponibles próximamente en las principales cadenas del país (Cineplanet, Cinemark, Cinépolis, entre otras). Si eres amante de la adrenalina pura, los planes encubiertos y las misiones imposibles, esta es una cita obligatoria en la pantalla grande.

Ficha técnica