Resumen

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La esperada película de espionaje y traiciones llega a las salas nacionales este 11 de junio. Conoce los detalles de esta producción de élite. (Foto: Diamond Films)
La esperada película de espionaje y traiciones llega a las salas nacionales este 11 de junio. Conoce los detalles de esta producción de élite. (Foto: Diamond Films)
Por Paolo Valdivia

La acción y el suspenso se apoderan de la pantalla grande con el esperado estreno de “En la Zona Gris”, la nueva película dirigida por el reconocido cineasta británico Guy Ritchie (responsable de éxitos como Sherlock Holmes y El pacto). El filme llegará a las salas peruanos este 11 de junio, prometiendo una dosis extrema de adrenalina, engaños y una misión de alto riesgo.

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