Camila Domínguez Martínez, la hija mayor del cantante Christian Domínguez, ha decidido marcar una distancia definitiva de los recientes escándalos mediáticos que involucran a su entorno familiar para enfocarse en su futuro académico. A sus 17 años, la joven influencer compartió con sus seguidores la ilusión que siente al iniciar su formación profesional, revelando además los sacrificios económicos que realiza para costear sus implementos de estudio y el profundo agradecimiento que guarda hacia quienes le brindaron una mano laboral. Pese a que su panorama se presenta complejo por las graves rencillas legales entre sus padres, ella ha optado por priorizar su salud mental y sus metas personales por encima de cualquier conflicto televisivo. Descubre a continuación la carrera que eligió la primogénita del cumbiambero y los motivos que la impulsan a buscar su propia independencia.

¿QUÉ CARRERA UNIVERSITARIA ELIGIÓ CAMILA DOMÍNGUEZ PARA SU FUTURO?

La joven ha decidido incursionar en las ciencias jurídicas, matriculándose en la facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Camila detalló que sus jornadas académicas se desarrollan por las tardes, específicamente de una a seis, y no ocultó la emoción que le produce este nuevo reto.

“Ustedes no calculan lo feliz que estoy, sinceramente. Voy a estudiar Derecho”, manifestó a través de sus plataformas digitales, dejando claro que su prioridad ahora es convertirse en abogada y alejarse de las controversias que han rodeado a su familia, según informa La República.

¿CÓMO ESTÁ FINANCIANDO SUS ESTUDIOS LA JOVEN INFLUENCER?

En un gesto de madurez que ha sorprendido a muchos, la creadora de contenido reveló que ha asumido la responsabilidad de financiar sus propios materiales de estudio para no depender de su progenitor. Camila detalló que gracias al empleo que le otorgó la empresaria Alejandra Baigorria en el rubro de las redes sociales, ha podido costearse lo necesario para este inicio de clases.

“Ya tengo mis libros, mi portafolio y todo en mi maleta, que me compré con mi sueldo de lo de Alejandra Baigorria. Siempre voy a estar agradecida con ella”, confesó la joven, quien además enfatizó su deseo de seguir trabajando para comprarse una laptop: “Quiero trabajar, ser independiente, empezar a ganar mi dinero y ahora solamente quiero trabajar para mi uni; o sea, para poder cubrir mis libros”.

¿QUÉ DENUNCIA RECIENTE HA MARCADO EL CONTEXTO FAMILIAR DE CAMILA?

Días atrás, la madre de Camila, Melanie Martínez, ha hecho pública una situación de maltrato que su hija habría sufrido durante su niñez en el hogar de Karla Tarazona. En una desgarradora entrevista con Andrea Llosa en el programa ‘La Verdad a prueba’, la empresaria relató que su hija guardó silencio por casi una década por temor a que se le impidiera ver a Christian Domínguez. “Me confesó: ‘No te lo decía porque sabía que te podías enojar y no me ibas a dejar ver a mi papá’”, reveló Melanie, explicando que la adolescente se sentía desplazada y poco protegida frente a los hijos de la entonces pareja de su progenitor.

Según informa Infobae, la situación ha escalado al plano legal, ya que Martínez ha decidido proceder con una denuncia por violencia psicológica contrael cumbiambero, argumentando que él priorizó su imagen pública y su relación sentimental por encima del bienestar de su primogénita. Según el testimonio materno, Camila llegó a confrontar a su padre preguntándole directamente: “¿Por qué no te pones de mi lado? Él no es tu hijo, yo soy tu hija”, evidenciando una profunda herida emocional por la falta de respaldo. Ante este panorama, Melanie fue tajante al señalar la desilusión de que le compartió la actual universitaria: “Si la persona que me tenía que cuidar es la que me traiciona, ¿qué me espera más adelante?”.

VÍDEO RECOMENDADO: