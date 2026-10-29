Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir un video a pocas semanas de convertirse en madre por primera vez. La joven abogada, de 26 años, disfruta esta nueva etapa junto a su pequeña Tezza, cuyo nacimiento anunció mediante una publicación en Instagram. Sin embargo, su reciente aparición en TikTok despertó numerosos comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron su apariencia después del embarazo y aprovecharon para preguntarle sobre su experiencia con la maternidad. La publicación también generó mensajes de felicitación y muestras de cariño hacia la joven. A continuación, te contamos cómo reapareció la hija de Melissa Klug, qué comentarios recibió y cómo anunció la llegada de su primera bebé.

¿CÓMO REAPARECIÓ LA HIJA DE MELISSA KLUG TRAS CONVERTIRSE EN MADRE?

A través de TikTok, Gianella Marquina publicó una grabación en la que aparece bailando frente a un espejo al ritmo de una conocida canción infantil. La joven explicó que estaba practicando para la primera fiesta de su hija, a quien llamó Tezza.

No obstante, su apariencia fue uno de los aspectos que más comentarios generó entre los usuarios. Varias seguidoras expresaron su sorpresa al verla poco tiempo después del nacimiento de su bebé y destacaron cómo luce en esta nueva etapa.

“¿Cuando dio a luz? Quedó igualita” y “Quedó más regia” fueron algunas de las reacciones que recibió. También hubo mensajes de buenos deseos para la joven y su familia, mientras otras usuarias celebraron que compartiera momentos de su maternidad en las redes sociales, según informa el diario La República.

¿QUÉ INTERROGANTES SURGIERON EN LAS USUARIAS DE LAS REDES SOCIALES RESPECTO A GIANELLA MARQUINA?

La publicación también motivó preguntas sobre el parto y los cambios físicos posteriores a la gestación. Algunas internautas quisieron conocer qué tipo de nacimiento tuvo la joven, mientras otras compararon su experiencia con la propia.

“¿Tu parto fue cesárea o natural? Te veo fantástica y yo que me muero de miedo cada día que pasa”, escribió una usuaria. Otras comentaron con humor que todavía conservaban la barriga después del embarazo.

Entre los mensajes también destacaron consultas sobre cómo había cambiado su apariencia en tan poco tiempo. “¿Cómo te desinflamaste rápido? ¿Cuál fue el secreto?”, preguntó otra internauta. Sin embargo, Gianella no detalló en el video qué factores influyeron en su recuperación ni compartió una rutina específica al respecto.

¿CÓMO ANUNCIÓ GIANELLA MARQUINA EL NACIMIENTO DE SU HIJA TEZZA?

La hija de Melissa Klug anunció su embarazo en junio de 2026 con fotografías junto a su pareja. “Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé”, escribió entonces.

Meses después, comunicó el nacimiento de su primera hija con una fotografía en Instagram. En la imagen se apreciaba parte del rostro de la recién nacida y una de sus manos sujetando los dedos de sus padres. La joven acompañó la publicación con las palabras “Mi pequeño amor”, sin precisar cuándo ocurrió el parto.

Cabe recordar que, aunque compartió algunos momentos de su embarazo, prefirió mantener en privado la identidad de su pareja.

VIDEO RECOMENDADO: