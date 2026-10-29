Hija de Melissa Klug reaparece tras convertirse en madre y causa revuelo con sus nuevas fotos | Foto: @lucianafusterg
Hija de Melissa Klug reaparece tras convertirse en madre y causa revuelo con sus nuevas fotos | Foto: @lucianafusterg
Por José Templo

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir un video a pocas semanas de convertirse en madre por primera vez. La joven abogada, de 26 años, disfruta esta nueva etapa junto a su pequeña Tezza, cuyo nacimiento anunció mediante una publicación en Instagram. Sin embargo, su reciente aparición en TikTok despertó numerosos comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron su apariencia después del embarazo y aprovecharon para preguntarle sobre su experiencia con la maternidad. La publicación también generó mensajes de felicitación y muestras de cariño hacia la joven. A continuación, te contamos cómo reapareció la hija de Melissa Klug, qué comentarios recibió y cómo anunció la llegada de su primera bebé.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?