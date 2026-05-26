Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, es uno de los personajes más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. Sin embargo, desde hace algunas semanas su nombre se mantiene en las principales portadas de los medios de espectáculos debido a fuertes acusaciones de agresión, manejo de dinero y enfrentamientos por la tenencia de sus hijas entre el humorista y su aún esposa, Monserrat Seminario. Esto ha generado que el sonero ponga fin a su relación de aproximadamente 17 años con la norteña, marcada por polémicas. Así, en lo que parece ser una nueva etapa de su vida, el humorista atraviesa uno de sus mejores momentos personales al formalizar una nueva relación con una joven de 22 años llamada Heydi Amado. Sin embargo, en medio de esta controversial romance, la hija del cómico, Susan Villanueva, se mostró en contra de este noviazgo y mandó un fuerte mensaje a la enfermera. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO SUSAN VILLANUEVA SOBRE LA RELACIÓN DE SU PADRE ‘MELCOCHITA’ Y HEYDI AMADO?

En una entrevista para el diario Trome, Susan Villanueva no dudó en expresar su sentir sobre la nueva relación sentimental que mantiene su padre, Pablo Villanueva de 89 años, con Heydi Amado, de 22 años. Así, la hija mayor del cómico indicó que la joven enfermera no estaría aportando económicamente como se debe a la relación, por lo que esta situación podría perjudicar la pensión que entrega a sus hermanas menores, hijas de Monserrat Seminario. Asimismo, Villanueva mostró su preocupación de que ciertas situaciones del pasado vuelvan a repetirse, manifestando que priorice el bienestar de sus menores.

“No es que Heydi me caiga mal, pero no hace nada, es otra vaga. Me da rabia que mi papá no piense en mis hermanas menores. Debería acordarse de lo que pasó con nosotros: nos puso una madrastra que casi nos mata y el hermano de esa mujer abusó de mí y terminé en un internado americano. No quiero que la historia se repita con las pequeñas. Él ya tuvo sus vacilones, la pegó de marido mil veces y no funcionó; pero sale de una y se mete en otra”, expresó, quien ha dejado en claro que apoyará en la decisión que tome su padre.

¿QUÉ DETALLES REVELÓ ‘MELCOCHITA’ SOBRE SU NUEVA RELACIÓN?

En una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’, el popular ‘Melcochita’ se sinceró sobre su nuevo romance con una joven llamada Heydi Amado, lo cual ha despertado diversas críticas y cuestionamientos entre los internautas. A pesar de ello, el humorista nacional confesó que al inicio sintió temor de ser rechazado, probablemente debido a la gran diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, gracias a la confianza que la enfermera le brindó, según él, se atrevió a oficializar su romance con bombos y platillos. De hecho, el cómico contó que decidió, junto a ella, iniciar una convivencia en su nuevo departamento ubicado en Chorrillos, restando importancia a las críticas. “Le dije con miedo que estaba enamorado de ella y quería que fuera mi pareja. Pensé que me iba a rechazar, pero no fue así, me aceptó en una“, dijo.

Eso no es todo, ya que también se animó a declarar la actual pareja de Pablo Villanueva, Heydi, quien se mostró agradecida por la atención y la confianza que él le brinda. De acuerdo con la joven de 22 años, considera a ‘Melcocha’ como una persona detallista y destaca la comunicación que existe entre ambos en la actualidad. De esta manera, generó que la relación se formalice sin importar la diferencia de edad. “La diferencia de edad está ahí, no podemos ocultarla, pero se respeta. Yo amo cómo es él, una persona detallista. Hay mucha comunicación entre los dos. Cuando iba a su casa, lo atendía y cuidaba. Encontré en él a una persona especial que apareció en un momento importante de mi vida”, sostuvo la enfermera.