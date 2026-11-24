Tomás Suárez-Vértiz inició su carrera como cantante en 2024, impulsado por su pasión por la música y el legado artístico que dejó su padre, Pedro Suárez-Vértiz. Desde entonces, ha presentado diversos temas propios, participado en conciertos y trabajado en la producción de su primer álbum, con el que busca consolidar una identidad musical propia dentro del pop y el rock nacional. Sin embargo, en las últimas horas, el artista peruano llamó la atención de sus seguidores al confesar que sufrió un accidente de tránsito mientras se desplazaba en su scooter. En su publicación, el musico contó cómo sucedieron los hechos y reveló su estado de salud en la actualidad. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ REVELÓ TOMÁS SUÁREZ-VÉRTIZ SOBRE EL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ?

A través de sus redes sociales oficiales, Tomás Suárez-Vértiz hizo una remembranza a sus seguidores de cómo inició su fe desde muy niño cuando su padre, el recordado Pedro Súarez-Vértiz lo llevada a misa cada domingo y que ahora ha incrementado su amor hacia Dios. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de los internautas fue el reciente accidente que sufrió con su scooter mientras se desplazaba. En medio del temor que experimentó tras el choque, el cantante peruano contó que tuvo dificultades para respirar y que revisó su cuerpo para descartar posibles heridas de gravedad. Asimismo, interpretó este episodio como un milagro, pues sintió que su ángel de la guarda le había dado una nueva oportunidad de vida.

Eso no es todo, para tranquilidad de sus seguidores, el joven interprete indicó que se encuentra bien de salud y sin lesiones tras el accidente. En su publicación, explicó que conversó con la persona que conducía el vehículo para tranquilizarla y llegar a un acuerdo de manera cordial. “Ayer también sentí a Dios conmigo. Me atropellaron mientras iba en mi scooter eléctrico y salí volando. Al caer, me miré el cuerpo para ver si estaba completo y si tenía sangre. Me costaba respirar y, en medio del susto, pensé: ‘Esto es un milagro’. Sentí que Dios y mi ángel de la guarda me habían dado otra oportunidad. Estoy bien y salí ileso. Fue un accidente; hablé con la persona que conducía, la tranquilicé y todo quedó en buenos términos”, escribió Tomás.

¿QUÉ EMOTIVO MENSAJE DEDICÓ CYNTHIA MARTÍNEZ A PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ?

El Perú vivió una de las noticias más dolorosas cuando el reconocido músico y cantante Pedro Suárez Vértiz falleció el 28 de diciembre de 2023, debido a un infarto agudo de miocardio. Y es que, hace unos meses, su esposa Cynthia Martínez no dudó en utilizar sus redes sociales para compartir con sus seguidores una emotiva carta al padre de sus hijos, en la que le cuenta sus experiencias vividas mientras trabajaba con su negocio en un bazar navideño. En la publicación, Cynthia relata las felicitaciones que recibe de numerosas mujeres que se acercan a su puesto para saludarla. Sin embargo, destacó que fueron dos frases en particular las que le generaron mayor alegría, pues en ellas la gente reconoce su nombre y trayectoria.

“Hoy me provocó escribirte para contarte algunas cosas que he vivido este fin de semana. Estuve trabajando en un bazar navideño con mi marca de accesorios como siempre lo hacía cuando estabas aquí conmigo. Me llegaron visitas de muchas mujeres que me decían frases muy lindas como ‘te admiro’, ‘amaba a tu esposo’, ‘escuchaba mucho la música de Pedrito’. Hubo dos frases con las que me quedo y te las quería contar, y de paso contarlas a todos los que me están leyendo ahorita. ‘Hola, Cynthia’, sí, esa es una, así de simple y sencillo porque ese pequeño saludo incluyendo mi nombre significa mucho; me hace sentir la cercanía que he desarrollado con la gente que tanto te quiere, amor mío. Y la segunda es: ‘Yo te seguía por tu esposo, pero ahora te sigo por ti’. Imagínate, amor… para mí eso es un lujo. Es que he aprendido del mejor maestro”, escribió Martínez.

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