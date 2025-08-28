El rapero peruano Jaze sorprendió al ser visto en la residencia musical de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, conocida como “La Casita del Choliseo”, para disfrutar de un concierto del reggaetonero. El campeón de freestyle no solo asistió al espectáculo, sino que logró compartir de cerca un momento con el “conejo malo”, generando gran emoción entre sus seguidores.

El inesperado encuentro quedó registrado en redes sociales y rápidamente se volvió viral, pues nadie imaginaba que el artista nacional tendría la oportunidad de estar en el backstage del evento. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE EL ENCUENTRO ENTRE JAZE Y BAD BUNNY EN PUERTO RICO?

El joven rapero peruano, que se hizo conocido en el circuito internacional de freestyle, sorprendió a todos al aparecer en la residencia musical de Bad Bunny en San Juan, Puerto Rico. No solo disfrutó del espectáculo desde el Coliseo, sino que además se mostró junto al propio Benito Antonio Martínez Ocasio, algo que causó furor entre sus seguidores. El momento fue compartido por él mismo en sus redes sociales y reforzado por un video que circuló en TikTok, donde se le ve en la zona exclusiva del backstage.

Su presencia no fue casualidad. Jaze explicó que recibió una invitación especial de una discográfica para asistir al show, lo que le permitió ser testigo de un espectáculo único y estar lado a lado con el artista boricua. La imagen de ambos juntos generó asombro en la comunidad digital y convirtió al rapero peruano en tendencia entre los fans que celebraron este acercamiento inesperado.

¿QUÉ SE SABE DE LA RESIDENCIA DE BAD BUNNY EN EL CHOLISEO?

Desde el pasado 11 de julio, Bad Bunny lleva a cabo una serie de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico bajo el nombre “No Me Quiero Ir de Aquí”. Este proyecto no es solo un show, sino un evento cultural que ha reunido a personalidades del deporte, el cine y la música internacional. Entre los asistentes han estado figuras como LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricky Martin, Austin Butler, Jon Hamm, Kylian Mbappé, Isabela Merced, Dafne Keen y hasta el cineasta Darren Aronofsky.

El éxito de esta residencia ha sido contundente: se han vendido más de 400 mil entradas y se calcula que el impacto económico en la isla supera los 377 millones de dólares. Cada presentación refuerza el vínculo de Bad Bunny con su identidad puertorriqueña, pues el artista convierte cada show en una celebración de su trayectoria y de la cultura de su país. Tras estas funciones, el cantante planea llevar su gira “Debía tirar más fotos World Tour” por América Latina y Europa, según explica la plataforma web de Radio Planeta.

¿QUIÉN ES JAZE?

Detrás de Jaze está Juan Carlos Iwasaki La Puente, un limeño nacido en 1999 que saltó a la fama como freestyler antes de dedicarse a la música. En 2018 alcanzó su mayor logro al coronarse campeón de la Red Bull Batalla Perú y más adelante triunfó en torneos como la FMS y God Level. Paralelamente, inició una carrera musical con canciones como “Tranqui” o “Reloj Vital”, que lo han llevado de gira por Perú, México y Argentina.