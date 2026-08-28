Ibai Llanos reconoció que el premio entregado a Perú tras ganar el Mundial de Desayunos 2025 generó críticas y pidió ideas para mejorar el reconocimiento de la nueva competencia gastronómica. (Composición EC | TikTok Ibai)
Ibai Llanos reconoció que el premio entregado a Perú tras ganar el Mundial de Desayunos 2025 generó críticas y pidió ideas para mejorar el reconocimiento de la nueva competencia gastronómica. (Composición EC | TikTok Ibai)
Por Redacción EC

El Mundial de Comidas de Ibai Llanos no solo ha puesto nuevamente a la gastronomía peruana en el centro de la conversación en redes sociales. La competencia también reabrió una polémica que comenzó con la edición anterior, cuando Perú ganó el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón y recibió como reconocimiento una sartén dorada. El premio fue cuestionado por numerosos usuarios peruanos, quienes consideraron que no estaba a la altura del entusiasmo generado durante la votación.