El Mundial de Comidas de Ibai Llanos no solo ha puesto nuevamente a la gastronomía peruana en el centro de la conversación en redes sociales. La competencia también reabrió una polémica que comenzó con la edición anterior, cuando Perú ganó el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón y recibió como reconocimiento una sartén dorada. El premio fue cuestionado por numerosos usuarios peruanos, quienes consideraron que no estaba a la altura del entusiasmo generado durante la votación.

Ibai Llanos reconoce las críticas por la sartén dorada

El streamer español decidió abordar directamente el tema en un video publicado en Instagram el miércoles 26 de agosto. Ibai reconoció que había recibido numerosos comentarios negativos por la elección del premio y admitió que muchos peruanos estaban molestos con la recordada sartén dorada. Su reacción llegó precisamente cuando el ceviche peruano participa en la nueva competencia gastronómica.

Lejos de esquivar la controversia, Ibai explicó que cuando organizó el Mundial de Desayunos no imaginó la dimensión que terminaría alcanzando el proyecto. Según contó, el concurso se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera en cuanto a visitas y repercusión, por lo que reconoció que en ese momento no dedicó suficiente atención a definir un premio acorde con la magnitud que terminó adquiriendo el evento.

Promete un premio mucho mejor para el ganador de 2026

La principal novedad de su mensaje fue el compromiso de cambiar el reconocimiento. Ibai aseguró que el premio del Mundial de Comidas 2026 será mucho mejor que el entregado el año pasado, aunque todavía no ha revelado cuál será el galardón definitivo. La decisión, además, busca recoger las opiniones de quienes siguen la competencia y participan activamente en las votaciones.

El creador de contenido pidió a sus seguidores que propongan alternativas, pero estableció una condición: deben ser ideas realistas. Su intención, explicó, es encontrar un premio que tenga sentido, sea bonito y resulte especial para el país que termine coronándose campeón. Entre las propuestas que han aparecido en redes figuran iniciativas gastronómicas, acciones promocionales y proyectos con impacto social, además de reconocimientos físicos.

El ceviche peruano vuelve a estar en competencia

La polémica ocurre mientras Perú vuelve a buscar protagonismo en el torneo de Ibai. En esta edición, el ceviche peruano representa al país y enfrenta a las baleadas de Honduras en los octavos de final. El Mundial de Comidas reúne a 16 países y utiliza las votaciones de los usuarios para definir qué platos avanzan en cada ronda.

Más allá de la discusión por el premio, la nueva reacción de Ibai demuestra el impacto que alcanzó aquella competencia gastronómica entre la audiencia peruana. La sartén dorada, que inicialmente parecía un detalle simbólico, terminó convirtiéndose en uno de los elementos más recordados del Mundial de Desayunos. Ahora, con una nueva edición en marcha, el streamer tiene la oportunidad de convertir las críticas en una mejora concreta y cerrar el torneo con un reconocimiento que esté a la altura de la expectativa que él mismo ayudó a crear.

Un nuevo premio para el Mundial de Comidas

El creador de contenido aseguró que el premio de 2026 será “mucho mejor” que la sartén dorada de la edición anterior. Aunque todavía no reveló cuál será el objeto o experiencia que recibirá el ganador, su pedido de sugerencias apunta a encontrar una alternativa que resulte simbólica, atractiva y viable para el país que se imponga en el campeonato digital.

Pese a la controversia, Ibai recordó que viajó a Lima para probar el pan con chicharrón tras la victoria peruana en el Mundial de Desayunos 2025. Ese viaje ayudó a visibilizar el plato en sus redes y confirmó el peso que tiene la comunidad peruana en este tipo de competencias. Ahora, el ceviche busca repetir el respaldo en el Mundial de Comidas, mientras los usuarios esperan que esta vez el premio esté a la altura del entusiasmo generado por la gastronomía nacional.

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