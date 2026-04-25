La reciente difusión de imágenes dentro del reality ‘La Granja VIP Perú’ ha desatado una nueva ola de comentarios y especulaciones en torno a Diego Chávarri y Gabriela Herrera, quienes fueron señalados por una supuesta cercanía que muchos interpretaron como algo más que una simple amistad. El tema escaló rápidamente en redes sociales debido a la relación sentimental que él mantiene con Thalía Bentin. Las imágenes, que muestran momentos de interacción durante la convivencia, fueron analizadas por los seguidores del programa, quienes no tardaron en construir distintas versiones sobre lo ocurrido. Frente a la controversia y la presión mediática, ambos decidieron pronunciarse para aclarar lo ocurrido y fijar una postura clara ante los rumores. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJERON LOS PROTAGONISTAS TRAS LAS IMÁGENES DIFUNDIDAS?

Tanto Chávarri como Herrera coincidieron en rechazar cualquier versión que los vincule sentimentalmente. El exfutbolista expresó su fastidio ante los comentarios que circulan y dejó en claro que no existe nada entre ellos más allá de una convivencia normal dentro del reality. “Ya estoy cansado de ese tipo de comentarios”, afirmó, insistiendo en que se trata de interpretaciones sin fundamento. Además, sostuvo que le gustaría saber el origen de estas versiones, pues considera que buscan fracturar su noviazgo actual.

Por su parte, la bailarina fue igualmente enfática y descartó que haya habido alguna confesión o gesto que confirme una atracción. “La gente puede mandar lo que quiera, pero hay un 24/7”, señaló, dejando entrever que las cámaras no han captado nada comprometedor.

Diego Chávarri afirma que jamás hubo algo comprometedor con Gabriela Herrera.

¿QUÉ EXPLICACIÓN DIERON SOBRE LAS CONVERSACIONES PRIVADAS?

Uno de los puntos que más llamó la atención fueron las imágenes en las que ambos aparecen conversando en la madrugada, lo que alimentó las sospechas. Sin embargo, Chávarri explicó que ese momento correspondía a una charla de carácter personal, sin ninguna insinuación romántica. “Simplemente fue después de una fiesta; estábamos hablando de un tema personal, incluso de Thalía”, detalló, aclarando que el contenido de la conversación fue sacado de contexto. También mencionó que en ocasiones decidieron hablar sin micrófono o en clave para resguardar aspectos privados.

Herrera respaldó esta versión y explicó que el motivo de quitarse el audio fue la incomodidad que le generaba tratar ciertos temas sensibles frente a las cámaras. “Si nos quitamos los micros era porque hablábamos de algo muy privado”, sostuvo, enfatizando que no había intención de ocultar algo indebido, sino de proteger su intimidad, según recoge Infobae.

Gabriela Herrera niega que le haya confesado a Diego Chávarri que le gusta.

¿CUÁL ES LA VERDADERA NATURALEZA DEL VÍNCULO ENTRE AMBOS?

De acuerdo con lo expuesto por los implicados, su relación es estrictamente amical y no debería ser malinterpretada por el hecho de que se lleven bien dentro de la convivencia.

Chávarri recalcó que su trato con Gabriela no es distinto al que mantiene con otras integrantes del programa, mientras que Herrera pidió respeto por la situación sentimental de su compañero. “El hecho de llevarme bien con alguien no significa que tenga algo. Él tiene novia. Él es mi amigo y lo conozco hace mucho tiempo”, sentenció la concursante para dar por cerrado el tema.

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