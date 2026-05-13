Las redes sociales quedaron sorprendidas luego de que un reconocido actor peruano confesara públicamente que atraviesa problemas económicos pese a haber tenido altos ingresos durante su etapa de mayor popularidad. A través de TikTok, el artista contó cómo pasó de trabajar con importantes marcas y generar grandes ganancias mensuales a enfrentar una compleja realidad financiera tras alejarse temporalmente de internet y utilizar gran parte de sus ahorros en proyectos personales y culturales. Con una humildad que ha generado reacciones divididas en las redes sociales, el intérprete decidió romper el silencio sobre su origen humilde y la realidad que afronta hoy lejos de los sets de grabación. Descubre quién es el artista en cuestión y los motivos detrás de su crisis.

¿QUIÉN ES EL ACTOR DETRÁS DE ESTA IMPACTANTE CONFESIÓN?

Se trata de Brando Gallesi, un actor y creador de contenido peruano que alcanzó notoriedad desde muy joven gracias a su participación en producciones emitidas por América Televisión. El artista apareció en ficciones como ‘El regreso de Lucas’, ‘Dos hermanas’ y ‘Maricucha’, además de desarrollar una importante presencia en redes sociales gracias a colaboraciones con distintas marcas y proyectos digitales. Con apenas 23 años, sorprendió a sus seguidores al sincerarse sobre los problemas financieros que enfrenta actualmente.

( Foto: Brando Gallesi / Instagram)

¿CÓMO PASÓ DE LA ABUNDANCIA A LA CRISIS FINANCIERA?

En uno de sus videos publicados en TikTok, el joven actor recordó que cuando tenía 19 años llegó a percibir ingresos mensuales de entre 20 mil y 30 mil soles gracias a campañas publicitarias y trabajos vinculados a plataformas digitales. Sin embargo, su presente es muy distinto a los años de bonanza que vivió a los 19 años.

El intérprete explicó que su precaria situación actual es consecuencia de una mezcla de falta de formación económica y decisiones personales. Al provenir de un entorno con escasos recursos, admitió que “no estaba preparado para gestionar tanto dinero” porque provenía de una familia pobre. Aunque ese capital sirvió para mantener a su círculo cercano durante la pandemia, admitió que no supo cómo desarrollarlo eficazmente. “No teníamos educación financiera”, lamentó.

Luego, en otro video contó que decidió alejarse temporalmente de las redes sociales para enfocarse en distintos emprendimientos relacionados con el arte y la cultura. En esta línea, reveló que sus ahorros se terminaron de diluir cuando decidió realizar un viaje de autodescubrimiento durante el 2023.

¿QUÉ TIPO DE AYUDA HA SOLICITADO A SUS SEGUIDORES?

Ante la insistencia de sus propios fans por conocer cómo podían colaborar con él, Gallesi optó por habilitar un método de recaudación digital mediante un código QR. El actor aclaró que cualquier aporte es voluntario y servirá para cubrir necesidades inmediatas. “Es la primera vez en mi vida que hago algo así. Es lo que toca, se acepta y también se agradece con toda la humildad”, sostuvo. “Cada sol cuenta, para darnos de comer para mí y para la gorda”, puntualizó, refiriéndose a su mascota, mientras intenta reflotar sus emprendimientos ligados al sector cultural.

¿POR QUÉ DECIDIÓ ABANDONAR SUS NEGOCIOS PREVIOS?

Gallesi reveló que, aunque anteriormente incursionó en la venta directa al público, decidió cambiar de rumbo al comprender las dificultades que enfrentan los ciudadanos peruanos. Según sus palabras, le resultaba “incoherente andarles quitando de su dinero cuando cada sol actualmente cuesta muchísimo”, por lo que prefirió volcarse a proyectos de arte con un enfoque distinto.

A pesar de la incertidumbre, el joven se mostró sumamente conmovido por las muestras de afecto recibidas, calificando a sus seguidores como “la mejor comunidad del mundo”, según recoge el diario La República.

#comunidad #apoyo #peru ♬ sonido original - Brando Gallesi @_brandogallesi ¡A ustedes no quiero venderleeees!😔🫂 Honestamente ya he tenido negocios enfocados en la venta al público directamente, hasta que conocí y entendí la venta empresarial, y siendo alguien empático y consciente de la situación del pueblo peruano, me parecía incoherente andarles quitando de su dinero cuando cada sol actualmente cuesta muchísimo (y lo sé porque lo vivo en carne propia). Así que les agradezco desde ya por todo el apoyo, si es que desean apoyarme claramente ya que no es ninguna obligación, pero igualmente esto muy agradecido por todo el amor que hemos estado recibiendo estas semanas de parte de ustedes! SON LA MEJOR COMUNIDAD DEL 🌎 #RevoluciónDivina

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