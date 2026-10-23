Andrea San Martín, una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana, ha protagonizado diversas controversias a lo largo de los años. Entre ellas destacan sus enfrentamientos públicos con sus exparejas, Deyvis Orosco, Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez, así como una polémica por un presunto caso de maltrato animal. Sin embargo, en las últimas horas, la influencer peruana atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que el padre de su segunda hija la denunciara por presunto maltrato infantil. En ese sentido, esto ha generado no solo la indignación de los internautas, sino también de diversas personalidades del medio, como Tilsa Lozano, quien rompió en llanto tras conocer el caso. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO REACCIONÓ TILSA LOZANO TRAS ESCUCHAR LOS AUDIOS DEL PRESUNTO MALTRATO DE LA HIJA DE ANDREA SAN MARTÍN?

En la reciente edición de podcast ‘Tres al Hilo’, Tilsa Lozano se pronunció sobre la situación de Andrea San Martín, quien fue denunciada por su expareja, Juan Víctor Sánchez, por presunto maltrato físico y psicológico contra su hija. En un primer momento, la presentadora de televisión expresó su desacuerdo con los constantes enfrentamientos de la creadora de contenido con sus exparejas, varios de los cuales han llegado a instancias judiciales. Según señaló, esta situación no sería saludable para las menores, dejando entrever que San Martín también tendría responsabilidad en estos conflictos.

“Siempre está metida en ciertos tipos de conflictos con los padres de sus hijas. Acuérdense que su hija mayor, que es con el ‘Hombre Roca’ Sebastián Lizarzaburu. Durante muchísimos años llevaron temas legales, una relación totalmente conflictiva. Tú puedes tener mala suerte, puedes haber elegido mal, pero no puede ser que siempre tengas problemas con los padres de tus hijos, pero no puede ser que siempre estés involucrada en temas legales, en denuncias. Ya cuando el río suena es porque piedras traes”, dijo al inicio.

Así, mientras escuchaba un audio de años atrás en el que presuntamente se registraba una agresión contra la menor, Lozano rompió en llanto y cuestionó la demora de las autoridades en actuar frente al caso. Inclusive, consideró que la niña debería permanecer alejada de su madre para evitar que se repitan estos hechos y sostuvo que el material sería contundente para solicitar medidas de protección. “De verdad me mata este tema. ¿Han escuchado cómo le habla a la criatura? ¿Cómo le grita? Se escucha a la niñita de fondo, acongojada, gritando", sostuvo, visiblemente afectada.

“¿Y cuántos años tenía esa criatura en ese momento? ¿Hace cuántos años esas criaturas están pasando por esta situación? ¿Y realmente no hacen nada? Más allá de que esta denuncia sea real o no, estamos escuchando un audio donde se ve a una criatura llorando, donde la mamá la está maltratando... ¿Por qué después de este audio las autoridades permiten que esa niña siga bajo el cuidado de esa mujer? Ojo: yo también gritoneo a mis hijos, yo también los corrijo, pero esa niña está aterrada, está asustada. Eso no es una corrección; eso es un maltrato. ¡Esa niña está aterrada!”, agregó.

¿QUÉ PUBLICÓ LA MADRE DE ANDREA SAN MARTÍN TRAS LA DETENCIÓN DE SU HIJA POR PRESUNTO MALTRATO?

Andrea San Martín se encuentra detenida en la comisaría de Miraflores luego de que su expareja, Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, la denunciara por una supuesta violencia física y psicológica contra la menor. Y es que, al parecer, todo se habría originado tras una discusión entre la creadora de contenido y el padre de la menor, quien posteriormente sospechó que la niña tenía dificultades para expresarse durante una videollamada. Por su parte, antes de pasar por Medicina Legal de Lima Este, la exchica reality declaró ante los medios de comunicación que tiene la conciencia tranquila y anunció que posteriormente ofrecerá una conferencia de prensa para explicar lo sucedido.

Así, en medio de una nueva polémica que enfrenta San Martín, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que la menor y su padre están recibiendo acompañamiento psicológico y asesoría legal para afrontar el proceso y continuar con las acciones correspondientes. En tanto, el abogado de la modelo, Wilmer Arica, evitó brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, en esos difíciles momentos, la madre de la influencer, Dora Pilares, compartió en sus historias de Instagram un mensaje de reflexión y fe acompañado de una imagen de la Virgen María: “Bajo mi manto hay refugio para tu dolor, consuelo para tu corazón y amor que no se agota”.