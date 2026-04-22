Tras años de estar bajo el reflector constante y liderar algunos de los programas con mayor audiencia en la pantalla chica nacional, una de las personalidades más queridas y versátiles del medio artístico ha decidido dar un giro radical a su existencia. Lejos del glamour de las galas, el caos del tráfico limeño y la presión constante de la fama, este reconocido artista ha optado por abandonar la vida mediática y mudarse lejos de la ciudad para empezar de cero. Su nuevo estilo de vida, marcado por la tranquilidad, la autosuficiencia y el contacto con la naturaleza, ha generado curiosidad entre sus seguidores, quienes no dejan de preguntarse qué lo motivó a cambiar su vida por completo. Descubre quién es este carismático conductor y actor que abandonó las cámaras para abrazar una vida de autosuficiencia en el campo.

¿QUIÉN ES LA EXFIGURA TELEVISIVA Y QUÉ LO IMPULSÓ A ABANDONAR LOS MEDIOS?

Se trata de Óscar López Arias, el recordado presentador de formatos como ‘Yo soy’ y protagonista de diversas producciones de gran éxito. Tras años de exposición pública, optó por tomar distancia del entorno urbano y replantear su estilo de vida.

Según contó al diario Trome, sintió la necesidad de romper con lo establecido y buscar una forma distinta de vivir. “Creo que me atreví a romper el molde en muchos sentidos”, afirmó, según informa el diario La República.

Óscar López Arias. (Foto: Instagram)

¿CÓMO ES SU VIDA EN EL CAMPO Y DE QUÉ VIVE ACTUALMENTE?

Actualmente, el actor reside en una casa ubicada en el campo, diseñada bajo un enfoque ecológico. Allí lleva una vida sencilla, cultivando sus propios alimentos como frutas y verduras, lo que le permite mantenerse de manera autosostenible. Además, ha implementado paneles solares para abastecerse de energía.

Aunque se mantiene alejado de la ciudad, no ha dejado por completo su carrera artística, ya que viaja ocasionalmente a Lima para cumplir compromisos laborales, como su participación en producciones televisivas. “Fuera de andar calato en mi casa, me agrada vivir en el campo”, comentó con naturalidad sobre su rutina diaria.

¿QUÉ DIJO SOBRE LA SOLEDAD Y SU RELACIÓN CON SUS PERROS?

Lejos de considerar la soledad como algo negativo, López Arias asegura disfrutar plenamente de este estilo de vida. De hecho, puede pasar largos periodos sin contacto externo ni ruido alguno. “Soy un ermitaño… la soledad la disfruto. Puedo pasar semanas sin sonido externo”, confesó.

Sus principales compañeros son sus cuatro perros, con quienes comparte el día a día. Incluso reveló que mantiene una especie de diálogo con ellos: “Dialogo con ellos y conmigo mismo”, expresó, evidenciando la conexión especial que ha desarrollado en este entorno más introspectivo.

¿SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EL AMOR BAJO ESTE NUEVO ESTILO DE VIDA?

Tras concluir su vínculo matrimonial con Daniela Sarfati el año pasado, Óscar se mantiene sin pareja, pero no cierra la puerta a la compañía, siempre y cuando se respeten sus nuevas reglas de convivencia. Para él, cualquier vínculo afectivo futuro debe comprender su necesidad de autonomía y retiro.

Al respecto, fue muy enfático sobre sus límites en una relación: “Quien venga a acompañarme tendrá que saber que necesitamos nuestros espacios. No concibo que seamos siameses”.

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