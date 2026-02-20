¡Impactante confesión! ‘Cañita’ revela que gana esta exorbitante cantidad de dinero al mes y deja en shock a set de ‘América Hoy’

El creador de contenido peruano Alexis José Callañaupa, conocido en redes sociales como ‘Cañita’, volvió a acaparar titulares tras revelar públicamente la millonaria suma que obtiene cada mes gracias a sus transmisiones en vivo en TikTok. Sus declaraciones, difundidas en el programa ‘América Hoy’, no solo sorprendieron a la audiencia, sino que también dejaron sin palabras a las conductoras del magazine matutino.

Considerado uno de los tiktokers más influyentes del país y de la región en el formato de batallas en vivo, el joven de 24 años aseguró que sus ingresos alcanzan cifras que pocos imaginaban. Descubre cuánto dinero aseguró ganar.

¿CUÁNTO DINERO DIJO GANAR MENSUALMENTE ‘CAÑITA’?

Durante un informe emitido en ‘América Hoy’, el influencer afirmó que sus ingresos mensuales alcanzan los 2 millones de dólares, producto de las donaciones que recibe en las batallas de TikTok. La cifra generó incredulidad en el estudio. Tras escuchar el monto, la conductora Janet Barboza reaccionó visiblemente impactada y exclamó: “Queeeeeee Cañita gana más de 2 millones de dólares mensuales. Esto es una locura”.

La popular ‘Rulitos’, incluso ironizó sobre su rutina diaria al comparar su realidad con la del creador digital: “¿Qué hago yo levantándome a las 5:30 de la mañana con las ojeras hasta el piso? Nos hemos equivocado”. En la misma línea, reflexionó sobre el fenómeno de popularidad que rodea a los streamers y comentó que “algo tiene que tener Cañita y otros tiktokers que se vuelven tan famosos y millonarios, porque la gente se engancha”.

Por su parte, la conductora Rebeca Escribens tampoco ocultó su sorpresa y lanzó una frase que resumió el sentir del panel: “Qué estamos haciendo mal, por Dios”. En el reportaje también se mostró que uno de los obsequios virtuales más costosos que recibe es el denominado “Fénix de fuego”, valorizado en S/2,224, aunque se precisó que la plataforma retiene aproximadamente la mitad de cada aporte, según recoge el diario La República.

¿QUIÉN ES ‘CAÑITA’?

La historia de ‘Cañita’ comenzó en 2020, cuando decidió encender la cámara desde su habitación sin imaginar el alcance que tendría. En ese entonces apenas contaba con un espectador, pero persistió pese a la falta de apoyo inicial. Solo su abuela conocía su intención de convertirse en figura digital y fue quien lo alentó a continuar.

Con el tiempo, su entorno empezó a notar su compromiso. Su padre, al ver su constancia, le regaló sus primeros accesorios tecnológicos, entre ellos audífonos y un mouse.

Antes de conquistar TikTok, el joven ya había logrado superar el millón de suscriptores en YouTube. Sin embargo, fue en las transmisiones en vivo de la plataforma china donde su crecimiento se disparó, acumulando más de 2.6 millones de seguidores y consolidando a su comunidad “Team Choclito”.

¿QUÉ OTROS LOGROS HA ALCANZADO FUERA DE LAS REDES?

El éxito digital también le abrió puertas en el ámbito empresarial. En diciembre de 2025 inauguró en Barranco su restaurante de lujo llamado “Sabina”, al que describió como “un destino exclusivo andino contemporáneo”. Al presentar el proyecto, expresó: “Es mi proyecto hecho con amor, cariño y mucho esfuerzo. Créanme que cuando entren, no van a querer salir”.

Además de su incursión gastronómica, ha sido reconocido internacionalmente. En los TikTok Awards celebrados en México en enero de 2025 obtuvo el premio Master del LIVE y previamente fue destacado en el TikTok LIVE Fest. También recibió una placa que lo ubicó entre los 100 creadores más relevantes en transmisiones en vivo, consolidando su posición como uno de los referentes del streaming en Latinoamérica.

