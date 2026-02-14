¡Impactante confesión! La inesperada reacción de Hugo García al saber que sería padre: “Se queda como en shock”

Tras meses de intensas especulaciones en las plataformas digitales, Hugo García e Isabella Ladera, confirmaron finalmente que se encuentran en la dulce espera de su primer hijo en común. La noticia, oficializada este 13 de febrero, ha causado un gran revuelo entre sus seguidores, especialmente tras revelarse que el anuncio se mantuvo bajo siete llaves mientras la pareja disfrutaba de sus primeros meses de gestación en estricta intimidad.

A través de una reciente entrevista exclusiva, la modelo decidió romper el silencio para ofrecer detalles inéditos sobre el momento exacto en que el deportista peruano supo que se convertiría en padre. Entre lágrimas, asombro y una celebración extrema desde las alturas, la pareja ha comenzado a compartir la cronología de este emotivo proceso que marca un nuevo capítulo en su relación. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO FUE EL MOMENTO EN QUE HUGO GARCÍA SE ENTERÓ DE LA NOTICIA SEGÚN ISABELLA LADERA?

En diálogo con la revista Hola!, la influencer detalló que eligió la tranquilidad de un parque para revelarle a su pareja que su familia crecería. Según relató, el deportista no pudo procesar la información de inmediato, quedando paralizado por la sorpresa.

“El niño se queda como en shock. Él me dice: ‘¡No puede ser, no puede ser!’”, recordó la modelo, quien además describió que el sentimiento de alegría desbordó al piloto peruano: “Él me dijo: ‘Tanto tiempo esperando esta noticia’, y se pone a llorar un rato”.

¿QUÉ SÍNTOMAS HA PRESENTADO LA MODELO DURANTE ESTA NUEVA ETAPA?

A diferencia de su primera experiencia materna con su hija Mía, Isabella confesó que este segundo embarazo está siendo físicamente mucho más demandante. La fatiga constante y el malestar han sido protagonistas en estas semanas, según recoge el diario La República.

“Nunca había sufrido tanto de dolores de cabeza, unas náuseas que me dejan mal. He estado durmiendo demasiado”, explicó Ladera, admitiendo además que verse distinta frente al espejo ha sido un proceso complejo: “Emocionalmente, me ha dado duro en el sentido de que me ha cambiado muchísimo el cuerpo”.

¿CÓMO ANUNCIARON HUGO GARCÍA Y ISABELLA LADERA LA NOTICIA DE QUE SERÁN PADRES?

La confirmación oficial llegó mediante una tierna publicación en Instagram, donde ambos aparecen fundidos en un abrazo mientras enseñan la primera imagen del ultrasonido de su bebé. La pareja acompañó la fotografía con una dedicatoria corta que resumía su felicidad: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”. Esta revelación desató una ola de interacciones, alcanzando miles de reacciones en cuestión de instantes tras haber guardado el secreto durante varios meses.

Por su parte, el deportista peruano decidió elevar la noticia a otro nivel compartiendo un video extremo grabado en territorio mexicano. En el clip, se observa al exintegrante de Esto es Guerra lanzándose desde una aeronave con un letrero que confirmaba su futura paternidad. “Lo que sentí en ese momento antes de saltar del avión es indescriptible”, confesó Hugo en sus plataformas digitales, bromeando además sobre la herencia aventurera que le dejará a su pequeño: “Lo que le espera a mi bebé, ojalá no le tenga miedo a las alturas”.