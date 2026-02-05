La farándula local vuelve a encenderse tras las recientes declaraciones de Dayron Martín. El cantante cubano-peruano sorprendió al revelar en televisión que mantuvo un vínculo sentimental con Pamela López hace más de una década, en una etapa en la que todavía tenía una relación con Anelhí Arias, madre de sus dos hijas.

La confesión, realizada en el programa ‘Amor y fuego’, no solo removió recuerdos del pasado, sino que también abrió el debate sobre la cronología de las relaciones involucradas. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO SE DIO EL ENCUENTRO SENTIMENTAL ENTRE DAYRON MARTÍN Y PAMELA LÓPEZ?

Durante su participación en el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Dayron Martín fue directo al admitir que existió un acercamiento con Pamela López. Sin embargo, se encargó de precisar que no se trató de una relación estable ni prolongada. “Fueron cosas fugaces, no fue una formalidad ni mucho menos”, expresó el cantante, dejando claro que no hubo compromiso ni planes a futuro.

¿EN QUÉ CONTEXTO OCURRIÓ EL AMORÍO DE MARTÍN Y LÓPEZ?

El artista detalló que los encuentros se dieron entre los años 2009 y 2010, una etapa marcada por la distancia física con su entonces pareja, Anelhí Arias. En ese periodo, Dayron residía en Trujillo debido a su trabajo con la orquesta Los Villacorta, lo que generó un alejamiento constante. No obstante, admitió que no existió una ruptura.

“Estábamos separados de cuerpo porque yo viví en Trujillo cuatro años... pero no estaba separado”, confesó con franqueza, reconociendo la infidelidad.

¿SE ENTERÓ ANELHÍ ARIAS DE LA INFIDELIDAD?

El cantante reveló que Anelhí Arias conoció esta situación a través de terceros. “Teníamos amigos en común que sabían de esta situación”, explicó, señalando que personas cercanas al entorno de la orquesta en Trujillo fueron quienes comentaron lo ocurrido. Estilistas y conocidos del medio musical habrían sido el nexo por el cual la información llegó a oídos de su entonces pareja.

Dayron Martín y Anhelí Arias.

¿EXISTIÓ UNA INFIDELIDAD HACIA CHRISTIAN CUEVA, AÚN ESPOSO DE LÓPEZ, DURANTE ESTE AFFAIRE?

Como se mencionó en líneas anteriores, el cantante precisó que este capítulo de su vida ocurrió estrictamente entre 2009 y 2010. Al analizar las fechas, se hace evidente que en ese entonces Pamela López todavía no cruzaba caminos con su actual marido.

Respecto a si ella estaba libre de compromisos, el cubano prefirió no dar detalles por desconocimiento. “Yo de su vida personal nunca me enteré de nada”, sostuvo, subrayando que su interacción con ella no incluía conversaciones profundas sobre su estado civil.

Dado que el romance entre López y Cueva inició oficialmente años después, alrededor de 2011, los hechos narrados por Martín no suponen una traición al “Aladino”.

¿QUÉ HABÍA DICHO CUEVA SOBRE SUPUESTAS INFIDELIDADES DE SU AÚN ESPOSA?

El pasado martes 27 de enero, el mediocampista nacional sacudió las redes sociales al difundir un comunicado en Instagram donde sugería que su aún esposa, Pamela López, no habría sido honesta. Con un tono desafiante, Cueva aludió a un pasado oculto en Trujillo y mencionó directamente a exjugadores como Tenchy Ugaz, Colo Ibáñez y Edwin Pérez, y al cantante Dayron Martín, dejando entrever vínculos que habrían afectado su relación anterior.

En su publicación, el futbolista fue enfático al declarar: “Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé”, añadiendo además la frase “ahora sí averigüen bien la historia”, lo que dejó a sus seguidores a la espera de más revelaciones, especialmente tras advertir con un enigmático “se viene más”.