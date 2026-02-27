La llegada de reconocidos artistas a suelo peruano, siempre termina generando expectativa, y hoy mucho más tras los rumores de relación sentimental que vinculan a Alejandro Sanz con Stephanie Cayo. El artista español de 57 años llegó a Lima para brindar dos shows musicales, y en uno de ellos habría terminado de confirmar ese vínculo tan comentado pese a la diferencia de edad existente entre ambos.

ESTA ES LA DIFERENCIA DE EDAD EXISTENTE ENTRE ALEJANDRO SANZ Y STEPHANIE CAYO

La noche del jueves 26 de febrero, Alejandro Sanz culminó gira de conciertos por Lima, y abrazando a una Stephanie Cayo con quien habría iniciado mediática relación sentimental.

Como suele suceder cuando famosos comienzan romance, la pregunta que realizan algunos y sobre todo medios vinculados al mundo del espectáculo, radica en la edad puntualmente, y aquella diferencia de años como la ahora existente entre ambos artistas.

El 18 de diciembre de 1968 nació el cantante español, Alejandro Sanz, y Stephanie Cayo el 8 de abril de 1988, es decir, que pronto cumplirá 38, siendo así casi 2 décadas las que separarán a la pareja hasta fines del 2026.

Resulta importante destacar, que si bien no resulta oficializado el romance entre ambos artistas, el final de último concierto realizado en Lima, pondría al descubierto que efectivamente mantienen relación sentimental, y más aún viendo abrazo llevado a cabo mientras cantaba ‘Corazón Partío’ despidiéndose de fans peruanos.

LA PECULIAR PUBLICACIÓN REALIZADA POR ALEJANDRO SANZ LUEGO DE VINCULÁRSELE CON STEPHANIE CAYO

Aparentes evidencias de acompañamiento por parte de Stephanie Cayo, hoy avivan los rumores de que habría iniciado relación sentimental con Alejandro Sanz, el exitoso artista español de 57 años cuyo arribo a Lima para brindar shows musicales, viene generando mayor expectativa.

A través de informe emitido en “Magaly TV, La Firme”, las imágenes revelan de manera exclusiva que el intérprete de “Amiga Mía” ha compartido instantes junto a ella, y previo a llegada a suelo peruano, siendo Colombia y Ecuador los países sudamericanos donde se les observa muy juntos, e incluso hasta de la mano.

“Nada me va a quitar esta paz y este amor que siento dentro por la suerte que tengo de disfrutar de esta gira”, publicó Alejandro Sanz de manera tan peculiar como enigmática, y mediante la plataforma de X donde además considera a Lima como una “belleza”, y el lugar donde quisiera quedarse.

Resulta importante destacar además, que dicho mensaje llega luego de los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Stephanie Cayo, la también actriz peruana cuyo acompañamiento en conciertos brindados sobre tierras cafeteras y ecuatorianas, se ha hecho evidente gracias a las imágenes compartidas por parte de “Magaly TV, La Firme”.

Pese a los rumores, especulaciones y teorías entorno a presunta relación iniciada entre ambos, lo cierto es que aún ni Alejandro Sanz ni la propia actriz nacional de 37 años, lo terminan confirmando públicamente.