Alondra García Miró es una reconocida modelo e influencer peruana que se hizo conocida por formar parte de programas de competencia. De hecho, tuvo su debut como protagonista en la telenovela “Te volveré a encontrar” en 2020, donde interpretó a Lucy, así como desarrolló su carrera en la pasarela, por lo que con el tiempo ha logrado convertirse en una de las figuras más influyentes de la moda en América Latina. A pesar de sus controversiales relaciones con figuras del espectáculo y el deporte, como Mario Irivarren y Paolo Guerrero, la exchica reality parece haber encontrado el amor desde hace algunos años con el empresario inmobiliario Francisco Alister. Sin embargo, en los últimos días ha acaparado la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores, luego de que Magaly Medina revelara una infidencia que ha dejado sorprendido a más de uno. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA RELACIÓN ENTRE ALONDRA GARCÍA MIRÓ Y FRANCISCO ALISTER?

En una edición de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina comentó una reciente publicación de Alondra García Miró junto a su pareja, Francisco Alister, en Instagram, donde ambos se muestran muy cariñosos y felices. Sin embargo, la presentadora de televisión no dudó en destacar el buen momento que atraviesa tanto la modelo como el empresario inmobiliario, quienes mantienen una relación sólida desde el 2022. Así, según la popular ‘Urraca’, la pareja daría un importante paso en su noviazgo, ya que el español habría adquirido una vivienda en su país para ambos.

Asimismo, la figura de ATV aprovechó en confesar que le agrada la ‘ojiverde’ y que a veces suele encontrarse con ella en los pasillos del avión. “Supongo que el próximo paso es el anillo porque él, no sé si saben, pero ha comprado una casa. Estoy siendo infidente, ¿ya? [...] Él compró una casa para ella, la ha remodelado y ya está amoblada. Próximamente, ella y él se van a mudar a ese nido de amor. Eso es todo lo que les puedo contar, nada más. Yo generalmente me la suelo encontrar en los aviones y siempre le digo: ‘ampay’ [...] A mí me cae muy bien Alondra, solo que no nos hablábamos cuando estaba con Paolo Guerrero”, contó Medina.

ANA PAULA CONSORTE HABRÍA ENVIADO INDIRECTA A PAOLO GUERRERO EN SUS REDES SOCIALES

Luego de que a inicios de marzo, el programa ‘Mesa caliente’ difundiera una conversación de Ana Paula Consorte en la que confirma el fin de su relación con Paolo Guerrero “desde hace un tiempo”, la modelo brasileña ha continuado compartiendo a través de sus redes sociales oficiales una serie de mensajes y frases que han sido interpretadas como una indirecta al padre de sus dos últimos hijos. En ese contexto, la influencer posteó una frase alusiva a la importancia de poner fin a una relación con alguien que no sabe amar de la manera adecuada. “Ojalá no seas como Miley (Cyrus) y pierdas 10 años de tu vida tratando de explicarle a alguien cómo debe de amarte”, se lee en el post en Instagram. Es importante recordar que anteriormente la exbailarina y el futbolista habían pasado por una situación similar, por lo que los seguidores esperan que muy pronto ambos puedan reconciliarse.