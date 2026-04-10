Por Redacción EC

Alondra García Miró es una reconocida modelo e influencer peruana que se hizo conocida por formar parte de programas de competencia. De hecho, tuvo su debut como protagonista en la telenovela “Te volveré a encontrar” en 2020, donde interpretó a Lucy, así como desarrolló su carrera en la pasarela, por lo que con el tiempo ha logrado convertirse en una de las figuras más influyentes de la moda en América Latina. A pesar de sus controversiales relaciones con figuras del espectáculo y el deporte, como Mario Irivarren y Paolo Guerrero, la exchica reality parece haber encontrado el amor desde hace algunos años con el empresario inmobiliario Francisco Alister. Sin embargo, en los últimos días ha acaparado la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores, luego de que Magaly Medina revelara una infidencia que ha dejado sorprendido a más de uno. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.