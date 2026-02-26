Magaly Medina puso fin al misterio y reveló la identidad de Sebastián González Guevara, el hombre que ha conquistado el corazón de Darinka Ramírez. El programa ‘Magaly TV La Firme’ captó al joven durante la mudanza de la influencer a un exclusivo departamento en San Isidro, confirmando que él es el padre del segundo hijo que espera la creadora de contenido.

Más allá de su relación sentimental, el informe detalló a qué se dedica el joven que ha reemplazado a Jefferson Farfán en la vida de Ramírez. A continuación, te contamos todos los detalles sobre Sebastián González y cómo se habría consolidado su romance con Darinka.

¿QUIÉN ES SEBASTIÁN GONZÁLEZ?

El actual soporte de la influencer es un joven empresario oriundo de la selva peruana que centra sus operaciones en el sector de servicios generales. A través de su compañía denominada Sebalif SAC, González Guevara gestiona contratos que abarcan desde proyectos de edificación y remodelaciones hasta la distribución mayorista de artículos de ferretería, limpieza y vestimenta industrial, según informa Infobae.

¿CÓMO NACIÓ EL ROMANCE ENTRE SEBASTIÁN GONZÁLES Y DARINKA RAMÍREZ?

La historia de amor entre ambos parece haberse consolidado lejos del territorio peruano durante el año 2025. Los reportes de migraciones evidencian una coincidencia temporal sospechosa: mientras él residió varios meses en Colombia, ella realizó visitas frecuentes que coincidieron con su estancia. Estos viajes, que inicialmente parecían ser por motivos laborales o grabaciones de videoclips, habrían sido el escenario perfecto para fortalecer su unión antes de que el embarazo de seis meses de Darinka se hiciera público en redes sociales.

¿QUÉ PAPEL JUEGA SEBASTIÁN EN EL CONFLICTO LEGAL CONTRA JEFFERSON FARFÁN?

Más allá de ser la pareja sentimental, González se ha convertido en el pilar defensivo de Ramírez frente a las recientes presiones judiciales del exfutbolista. La influencer sostiene que él ha asumido un rol protector, dándole la seguridad que le faltaba, e incluso ha desarrollado un vínculo afectivo tan fuerte con la hija mayor de Darinka que la considera como propia. Este respaldo emocional es clave ahora que la joven enfrenta una demanda de tenencia compartida, un proceso que Magaly Medina calificó como inoportuno dado el avanzado estado de gestación de la madre.

“Parece que este hombre le da una cierta protección, la hace sentirse a salvo, segura. Entonces, si le da su apoyo y ella se siente respaldada por él, pues lógicamente, ella está contenta”, analizó la conductora de televisión.

¿CÓMO PRESUME ACTUALMENTE DARINKA RAMÍREZ A SEBASTIÁN GONZÁLEZ?

Aunque inicialmente la influencer prefirió la discreción respecto a su relación, el destape mediático la impulsó a mostrarse mucho más abierta en sus plataformas digitales. “Gracias a Magaly ahora sí quiere salir“, compartió la joven en sus redes sociales.

Mediante diversos clips en TikTok, la madre de la última hija de Farfán ha compartido momentos de complicidad con el empresario.

Asimismo, le restó importancia a los comentarios externos, enfocándose en su bienestar actual. “Mientras tú y yo seamos felices no importa lo que digan los demás”, sostuvo.

