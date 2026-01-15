Las principales figuras del espectáculo se encuentran de vacaciones aprovechando el inicio de Año Nuevo, y Magaly Medina no es la excepción llamando la atención ahora por cirugía facial a la que fue sometida. A través de redes sociales, la mediática conductora televisiva viene dando a conocer todos los detalles entorno a proceso de recuperación que lleva a cabo tras una intervención quirúrgica cuyos resultados generan impacto.

MAGALY MEDINA REVELA DETALLES SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN QUE LLEVA TRAS SOMETERSE A CIRUGÍA FACIAL

Tras la culminación del 2025, Magaly Medina ahora experimenta nuevos aires, y cambios que ciertamente causan controversia tomando en cuenta ahora la cirugía facial a la cual se sometió con el 2026 iniciado.

Su retorno a las pantallas, y vía ATV, podría terminar alargándose tras intervención quirúrgica que la mantiene sobre tierras argentinas junto a Alfredo Zambrano, revelando la propia conductora de espectáculos, que ha retomado la lectura como pasatiempo, y asimismo disfruta de “paseitos tranquilos por el barrio con mi gran apoyo y compañero“.

“Dentro de la cámara hiperbárica mostrándoles orgullosamente mis moretones post-cirugía”, coloca también Magaly Medina a través de publicación en redes, y donde evidencia cómo lleva sus días tras someterse a cirugía facial a cargo del Dr. Andrés Freschi.

Con respecto a la elección del cirujano plástico, la popular ‘Urraca’ revela además que fue elegido con el apoyo de Joana Bernedo, y “después de (realizar) una exhaustiva búsqueda”, ya que figura especializado en “deep plane facelift”, “una operación en la que se consigue un reposicionamiento de grasa y músculos profundos de tal manera que la cara no parece estirada como en las antiguas cirugías”.

¿MAGALY MEDINA YA CONTABA CON VARIAS CIRUGÍAS EN EL ROSTRO? ESTO RESPONDE LA ‘URRACA’ ANTE CRÍTICOS COMENTARIOS

Desde Argentina, hoy llegan noticias referentes a una Magaly Medina que mediante lives a través de redes, viene respondiéndole a todo aquel que le critica la realización de intervención quirúrgica en rostro.

En esta oportunidad, los dardos de la popular ‘Urraca’ van dirigidos a especialista de apellido Reátegui cuyas declaraciones al respecto, refieren que facialmente, ella ya cuenta con varias cirugías encima.

“Increíble la forma en cómo un médico que se dice cirujano plástico y que ha estudiado anatomía humana, puede hablar sin ni siquiera haberla visto o tocado“, expresa de manera tajante una Magaly Medina que de dicha forma ha aparecido públicamente para desmentirla, y ”para callarle la boca a esos malos profesionales que opinan solo por opinar“, le preguntará al Dr. Andrés Freschi “si él cuando abrió mi cara, vio antecedentes de otras cirugías”.

Visiblemente enojada por las declaraciones vertidas por parte de mencionada cirujana, y “con toda la mayor conchudez del mundo ...”, la mediática conductora de espectáculos hoy goza de proceso de recuperación que va dejando atrás las inflamaciones y moretones, y pronto la traerá de vuelta a Lima.