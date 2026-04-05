La polémica en torno al streamer peruano Diego Aliaga Huamán, conocido como Diealis, ha escalado rápidamente tras la difusión de evidencias que comprometerían su situación legal. La conductora Magaly Medina anunció la difusión de impactantes imágenes y videos que revelarían las consecuencias de una presunta agresión contra su expareja Verónika Rojas, una joven venezolana de 21 años, quien ya lo denunció ante las autoridades. El caso, que rápidamente ha generado indignación en redes sociales y amplio seguimiento mediático, no solo incluye el testimonio de la víctima, sino también audios, documentos policiales y señalamientos sobre intentos de silenciar la denuncia. Además, la intervención de entidades del Estado y el inicio de una investigación fiscal han elevado la gravedad del hecho, colocando al creador de contenido en el centro de una polémica que continúa escalando. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ MOSTRÓ MAGALY MEDINA EN SU PROGRAMA SOBRE EL CASO?

En su espacio televisivo, Magaly Medina presentó imágenes y videos que evidenciarían el enfrentamiento entre el streamer y su expareja Verónika Rojas tras el presunto episodio de violencia.

De acuerdo con la denuncia difundida, los hechos se habrían producido la madrugada del 15 de marzo en Barranco, luego de una discusión motivada por celos a las afueras de un local nocturno. Según el testimonio, la situación se agravó cuando la joven intentó retirarse del lugar contactando a su padre, lo que habría desatado la reacción violenta del streamer. En ese momento, él la habría obligado a subir a su vehículo, donde se habría producido la agresión. El relato detalla una secuencia de violencia en la que la joven fue sujetada del cuello, asfixiada por instantes, golpeada y empujada contra la puerta del auto. La víctima logró escapar tras un descuido y posteriormente pidió ayuda, siendo auxiliada por personal de seguridad y su padre.

Verónika Rojas, expareja de Diealis, expone agresión del streamer. | Foto: Magaly TV La Firme

¿QUÉ DIJO LA EXPAREJA DE DIEALIS EN TELEVISIÓN?

Durante su aparición en el programa, la joven relató lo ocurrido con evidente afectación emocional. Señaló que nunca había presenciado ese comportamiento en su entonces pareja: “Vi esa faceta de Diego que yo no me lo esperaba”. También enfatizó que no existían antecedentes de violencia en la relación: “Nunca me había pegado. Es que nunca. Ni siquiera me había gritado”. Su sorpresa se mezcla con dolor e incredulidad, al afirmar: “Yo no sé por qué me pegó. Yo no sé por qué me odia tanto”.

Asimismo, explicó que su rol dentro de la relación fue de apoyo constante, tanto emocional como profesional. “A Diealis yo lo apoyé en todo. En todo lo que él hizo”, indicó, dejando en claro que mantuvo una actitud comprensiva incluso frente a situaciones incómodas. Sin embargo, tras lo ocurrido, el impacto fue profundo, no solo en el momento de la agresión, sino también en los días posteriores. “De la nada… yo estuve muy mal. Yo me deprimí mucho”, confesó, evidenciando las secuelas psicológicas que enfrenta.

¿HUBO INTENTOS DE SILENCIAR LA DENUNCIA CON DINERO?

Uno de los aspectos más controversiales del caso es la presunta oferta económica para evitar que la denuncia continúe. Según la víctima, el entorno del streamer primero le propuso 10 mil dólares, cifra que luego habría aumentado a 30 mil, a cambio de modificar su versión y declarar públicamente que todo fue un malentendido.

“(Si acepto) tengo que hacer un video hablando acerca de que todo es un malentendido y desistir poco a poco de mi denuncia”, explicó sobre las condiciones que le habrían impuesto. La joven rechazó ambas propuestas de forma tajante, asegurando: “Yo no le iba a aceptar un solo sol a ese señor”. Estas revelaciones fueron respaldadas con capturas de conversaciones presentadas en televisión.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE DIEALIS ANTE LAS ACUSACIONES?

Si bien el streamer intentó manipular los hechos, el streamer actuó de forma incohernete al comunicarse con la familia de la joven para ofrecer disculpas y reconocer lo ocurrido, aunque aseguró no recordar el momento exacto debido a su estado. “Yo no me acuerdo de nada, eso igual no es justificación”, expresó. Asimismo, admitió tener problemas relacionados con el consumo de alcohol, señalando: “Claramente tengo un problema con el alcohol, yo quiero admitir todo realmente”.

Pese a estas declaraciones, su versión ha sido cuestionada, especialmente porque vincula su conducta a la ebriedad, lo que no reduce la gravedad de la denuncia.

¿QUÉ ACCIONES HAN TOMADO LAS AUTORIDADES Y QUÉ SIGUE EN EL CASO?

El caso ha pasado del ámbito mediático al legal, con la intervención de las autoridades competentes. La Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar bajo la figura de tentativa de feminicidio, lo que incrementa considerablemente la gravedad de la denuncia. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha intervenido de oficio, brindando acompañamiento a la denunciante y solicitando el cumplimiento de medidas de protección.

Durante los próximos 60 días se desarrollarán diligencias clave, como la recolección de testimonios, el análisis de pruebas audiovisuales y evaluaciones psicológicas, según informa Infobae.

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