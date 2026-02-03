En una entrevista impactante para ‘América hoy’, Monserrat Seminario reveló situaciones hasta ahora desconocidas sobre su separación de ‘Melcochita’, luego de 17 años juntos. El cantante y comediante la señaló de haber consumido sus ahorros, que según él sumarían alrededor de S/600,000, motivo por el cual solicitó el divorcio.

¡Impactante! Monserrat Seminario revela en qué se fue el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va en...”

Ante estas acusaciones, Seminario se pronunció y detalló en qué se destinó el dinero que él asegura que era suyo. “El dinero él lo trabaja y yo lo administro. Todo se va a la casa, a las bebés y a los paseos”, comentó para dicho espacio de América TV.

¿Qué más se sabe sobre esta polémica situación?

Según el reportaje de ‘América Hoy’, Monserrat habría utilizado parte del patrimonio de ‘Melcochita’ para financiar la educación universitaria de su hijo mayor, quien estudia odontología en Piura. Asimismo, el espacio televisivo señaló que la mujer poseería varias inmuebles en esa ciudad.

¿Qué dijo ‘Melcochita’ sobre lo sucedido?

“Yo la he dejado. Todo lo que me he sacado la mugre en el 2025 está en cero, y la cuenta la tenía ella. Siempre le pedía la plata y todo se lo ha tirado: los 600 mil soles que gané. Ella nunca me quería dar los estados de cuenta. Yo quiero divorciarme. Ella me va a denunciar por abandono de hogar, pero esto no es abandono. Mala es porque no piensa en sus hijas”, dijo ‘Melcochita’ al mismo programa. El humorista ahora se encuentra viviendo en un espacio alquilado.

¿Cómo fue la pelea entre ‘Melcochita’ y Jimmy Santi?

El 1 de noviembre de 2006, ‘Melcochita’ y Jimmy Santi protagonizaron una discusión que llegó a los golpes en pleno programa en vivo. Todo inició cuando el cómico le hizo una mala broma al popular ‘Chin chin’, lo que generó su molestia e incluso amenazó con pegarle si en un momento se juntan. Pues, esto lo hizo posible Magaly Medina, quien tuvo como invitados a ambos en el set. Desde el arranque de la transmisión quedaron en evidencia las tensiones entre los cantantes, lo que despertó gran expectativa entre los televidentes.

Mientras continuaba la entrevista en el programa de la ‘Urraca’, Melcochita recordó episodios del pasado relacionados con Santi, lo que desató la molestia del reconocido artista. De hecho, la tensión aumentó al punto de que Santi terminó lanzando insultos y agrediéndolo físicamente debido a la provocación del cómico. “Qué pena me das. Es imposible que el agua se mezcle con el aceite y este señor es un corriente. Eres un corriente ‘Melcocha’, aprende a hablar. Habla despacio, callejonero. ¡Cállate la boca ya carajo, ya me cansaste! ¡Cállate la boca porque me estás cansando! Peleador de la calle. Me cansa y aburre, al señor nunca lo he ofendido“, dijo Jimmy.