¡Impactante! Nicola Porcella revela el exorbitante monto que ganará por pelea y en qué lo gastará

No cabe duda de que la gran popularidad de Nicola Porcella ha ido en aumento durante los últimos años en México, sobre todo gracias a su participación en “La Casa de los Famosos” y por formar parte de grandes producciones televisivas. Precisamente, desde hace poco, el peruano se encuentra en el ojo público debido al esperado enfrentamiento que sostendrá con el mexicano Aldo de Nigris en un evento denominado Ring Royale Fights. Más allá de ser uno de los espectáculos más virales del año en el país azteca, lo cierto es que, el actor reveló la exorbitante suma de dinero que ganará, lo cual le permitirá cumplir con uno de sus objetivos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO GANARÁ NICOLA PORCELLA POR PELEA CON ALDO DE NIGRIS EN MÉXICO?

Durante estas semanas, Nicola Porcella se prepara arduamente con ayuda de profesionales para llegar en óptimas condiciones al esperado combate de boxeo frente a Aldo de Nigris. Este evento llamado Ring Royale Fights, que sostendrá una serie de presentaciones previas al espectáculo entre ambos personajes, mantiene a la expectativa a muchos seguidores por conocer detalles. Frente a esta situación, el actor, quien se encuentra por estos días en suelo peruano, brindó declaraciones para ‘América hoy’, donde contó que, pese a que no tiene experiencia en este tipo de deporte, logrará llegar en buena forma para brindar un gran espectáculo. La pelea se realizará el próximo domingo 15 de marzo en el Arena Monterrey, en México.

Asimismo, confesó que atraviesa uno de los mejores momentos de su vida en México, ya que, según detalla, lo ha ayudado a su crecimiento personal y profesional. Eso no es todo, el también modelo reveló que esta pelea representa mucho para él, ya que podrá conectar con el público local, así como obtener una importante ganancia que le permitirá comprar dos nuevas propiedades. “Pagan bien, ¿qué te digo? Pagan bien. Estoy comprando dos depas, imagínate con lo de la pelea, me pagaron muy bien. Aparte, me va ayudar mucho en las redes. Fuera de eso es un evento grande. Peleo contra Aldo que es el ganador de ‘La Casa de los Famosos’, un chico super guapo y talentoso, pero le vamos a dar”, sostuvo muy emocionado Porcella.

NICOLA PORCELLA MINIMIZA A MAGALY MEDINA EN UNA TRANSMISIÓN EN VIVO

En medio del estreno de “Esto sí es amor”, hace algunas semanas, Miguel Arce, conductor del novedoso programa, estuvo en una transmisión en vivo en TikTok con Nicola Porcella, a fin de comentar un poco más sobre el novedoso formato. En un inicio, Arce señaló que su espacio se emitirá en el ‘prime time’ de ATV, por lo que comenzará antes del programa “Magaly TV La Firme”, lo que evidenció su preocupación por el rating que este le dejaría.

“Comenzamos más o menos a mediados de la próxima semana y el horario, ‘dicen las malas lenguas’, que vamos a iniciar antes que Magaly. Me va a caer con palo. Va a ser en el prime time de ATV”, dijo Arce. Por su parte, Porcella reaccionó al comentario de su amigo y sostuvo lo siguiente: “¿De quién? ¿Antes de quién? Me dices nombres que yo no sé que existen”. Esta expresión generó una serie de críticas contra el exparticipante de “La casa de los famosos”, pues muchos la consideraron un acto de arrogancia.