Durante los últimos años, la vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de maltratos físicos y psicológicos, así como supuestas infidelidades y falta de compromiso con sus hijos por parte de su aún esposo Christian Cueva. Sin embargo, en lo que parece encontrarse en otro momento de su vida, la trujillana ha sorprendido a sus seguidores al incursionar en el mundo del reality con su ingreso a ‘La granja vip’, un programa de convivencia donde varios famosos tendrán que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de llevarse el premio mayor al final de la temporada. Y es que, mientras transcurren los días, los participantes han mostrado su lado más sensible y humano al revelar pasajes inéditos de su vida privada. De hecho, la empresaria norteña, visiblemente conmovida, se sinceró con Mónica Torres y le confesó que necesita permanecer en el espacio de Panamericana Televisión debido a un importante motivo que le genera gran preocupación. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ PAMELA LÓPEZ DESEA PERMANECER EN ‘LA GRANJA VIP 2026′?

En la última edición de ‘La granja VIP’, Pamela López protagonizó uno de los momentos más emotivos al confesar, entre lágrimas, a Mónica Torres que necesita permanecer en el programa el mayor tiempo posible. Según la trujillana, necesita seguir ganando el dinero con el objetivo de pagar sus deudas y le permita vivir holgadamente sin preocupaciones. A pesar de que la influencer no brindó detalles ni montos exactos de sus obligaciones financieras, ella fue realista al afirmar que cree que no permanecerá por mucho tiempo en el programa, sobre todo, porque ha mantenido ciertos conflictos con sus compañeras, como Pati Lorena y Samahara Lobatón, así como su falta de experiencia en reality. “Cosas que yo debo. Soy consciente de que no sé si voy a llegar a ganar el premio. Creo que no. Pero apunto a quedarme el mayor tiempo posible para poder ahorrar y pagar muchas cosas que yo debo. Pero yo no sé sobre esto (reality). No sé quién es real o qué”, dijo López muy conmovida mientras se desahogaba con la actriz.

¿POR QUÉ PAUL MICHAEL DISCUTIÓ CON PAMELA LÓPEZ EN ‘LA GRANJA VIP’?

En una edición de ‘La granja VIP’, el programa mostró imágenes en las que Mark Vito entabla una conversación con Pamela López, quien se encontraba en pijama y a solas en el exterior de la casa. Esto generó que Paul Michael la cuestione por andar a altas horas de la noche con el tiktoker. Según explicó la norteña, esta reunión se debió a una posible estrategia o alianzas que estaría desarrollando junto al influencer dentro de la competencia. Lejos de que todo quedara claro, el salsero cuestionó sus declaraciones, argumentando las razones por las que no fue incluido en esa reunión. “¿Y por qué contigo sola? ¿Pero tú solamente? ¿Por qué no nos unes a tu estrategia?”, indicó.

Aun así, López insistió que tocar estos temas en un ambiente cerrado donde comparte con otros compañeros no siempre resulta conveniente, por lo que, según ella, se lo iba a comunicar a su pareja ni bien reciba la información. “Paul solo quería hablar conmigo acerca del reality sobre estrategias nada más. Paul, escucha con atención, me revientas, eres insoportable. Soy más cuerda que tú de repente lo puedo entender con mayor facilidad y yo te lo puedo transmitir”, sostuvo la empresaria visiblemente indignada con su novio.