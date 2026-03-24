Por Redacción EC

Durante los últimos años, la vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de maltratos físicos y psicológicos, así como supuestas infidelidades y falta de compromiso con sus hijos por parte de su aún esposo Christian Cueva. Sin embargo, en lo que parece encontrarse en otro momento de su vida, la trujillana ha sorprendido a sus seguidores al incursionar en el mundo del reality con su ingreso a ‘La granja vip’, un programa de convivencia donde varios famosos tendrán que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de llevarse el premio mayor al final de la temporada. Y es que, mientras transcurren los días, los participantes han mostrado su lado más sensible y humano al revelar pasajes inéditos de su vida privada. De hecho, la empresaria norteña, visiblemente conmovida, se sinceró con Mónica Torres y le confesó que necesita permanecer en el espacio de Panamericana Televisión debido a un importante motivo que le genera gran preocupación. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.