Katia Condos y Federico Salazar han sido considerados una de las parejas más queridas y sólidas del medio nacional, hasta que recientemente anunciaron con mucho pesar el final de su relación tras treinta años juntos. Con miles de seguidores, ambos compartían a través de las redes sociales sus experiencias laborales y profesionales, manteniéndose al margen de escándalos y polémicas. Sin embargo, pese a que la relación entre la actriz y el periodista se caracterizaba por el amor y la complicidad, sorprendieron a sus seguidores y a la comunidad artística al hacer público su separación. Esta sorprendente noticia, sin dudas, generó una serie de reacciones entre los personajes de las farándula. De hecho, su amiga, Rebeca Escribens, se mostró conmovida por el anuncio e instó al público a abordar el tema con mucha cautela, ya que, como se recuerda, la pareja siempre procuró mantener su vida privada alejada de la exposición mediática. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

REBECA ESCRIBENS SE CONMUEVE AL HABLAR SOBRE EL FIN DE LA RELACIÓN DE KATIA CONDOS Y FEDERICO SALAZAR

El pasado 11 de marzo, Katia Condos y Federico Salazar pusieron fin a su historia de amor tras más de 30 años. Esta relación, que inició en los años noventa, cierra una etapa que estuvo marcada por amor, respeto y admiración. En ese contexto, en una edición de ‘América hoy’, Rebeca Escribens, amiga y compañera de la actriz peruana, no dudó en referirse, visiblemente conmovida, al reciente anuncio, señalando que le resultaba complicado hablar del tema en señal abierta debido al cariño que siente por ambos. Asimismo, la conductora de televisión indicó que, pese a que no exista una relación formal, ambos mantendrán un fuerte vínculo familiar.

“Si a ustedes les da pena, imagínense cómo me siento yo conociendo a esta pareja tan de cerca, tantos años, trabajos en común. Efectivamente hay una gran diferencia cuando alguien mantiene privada su vida y realmente le da la importancia al hogar como ellos dos lo han hecho durante años, uno claro que tiene el deber de dirigirse con respeto a esta pareja preciosa a la que me ha tocado conocer, trabajar, convivir, lo único que me toca decir. Ellos son una familia pase lo que pase, siempre (...) Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años”, sostuvo Escribens, entre lagrimas.

¿CÓMO KATIA CONDOS LOGRÓ SUPERAR LA CRISIS EN SU MATRIMONIO CON FEDERICO SALAZAR?

Como se recuerda, hace unos meses, en diálogo con Trome, Katia Condos, compartió detalles íntimos sobre su relación de 30 años con Federico Salazar, revelando los momentos difíciles y los desafíos que han enfrentado a lo largo de su historia juntos. Inclusive, la actriz reveló que, frente a una crisis, tanto ella como el periodista han optado por mantenerse unidos y, en algunas ocasiones, han recurrido a ayuda profesional cuando sintieron que no podían resolver los conflictos por sí mismos.

“Sí. Más que crisis, son momentos que no han sido tan fáciles. Pero si hay algo que hemos tenido siempre Fede y yo, es que siempre hemos querido estar juntos. Entonces, cuando ha habido una crisis o momentos que no han sido fáciles decimos ‘ya cómo resolvemos esto que no está funcionando’. También hemos buscado ayuda en algún momento cuando hemos visto que nosotros no teníamos las herramientas“, contó Condos.