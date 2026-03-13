Por Redacción EC

Katia Condos y Federico Salazar han sido considerados una de las parejas más queridas y sólidas del medio nacional, hasta que recientemente anunciaron con mucho pesar el final de su relación tras treinta años juntos. Con miles de seguidores, ambos compartían a través de las redes sociales sus experiencias laborales y profesionales, manteniéndose al margen de escándalos y polémicas. Sin embargo, pese a que la relación entre la actriz y el periodista se caracterizaba por el amor y la complicidad, sorprendieron a sus seguidores y a la comunidad artística al hacer público su separación. Esta sorprendente noticia, sin dudas, generó una serie de reacciones entre los personajes de las farándula. De hecho, su amiga, Rebeca Escribens, se mostró conmovida por el anuncio e instó al público a abordar el tema con mucha cautela, ya que, como se recuerda, la pareja siempre procuró mantener su vida privada alejada de la exposición mediática. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.