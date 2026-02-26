Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores tras animarse a revelar cuál es el vínculo que mantiene actualmente con su expareja, Mario Hart. En una reciente entrevista con Verónica Linares, la empresaria de Gamarra se sinceró sobre el tipo de relación que mantiene con el piloto tras años de distanciamiento y constantes especulaciones en la prensa de espectáculos.

Con una actitud transparente, la ‘Gringa de Gamarra’ despejó dudas y dejó en claro cuál es su posición frente a sus antiguos amores. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO ES EL VÍNCULO ACTUAL ENTRE ALEJANDRA BAIGORRIA Y MARIO HART?

La fundadora de su propia marca de ropa descartó cualquier tipo de enemistad con el conductor, señalando que, a pesar de que no son íntimos, existe una convivencia pacífica. “Sí, o sea no tenemos una relación, pero… muy buena”, puntualizó Baigorria para describir el trato vigente.

Asimismo, recalcó que la madurez ha permitido que incluso su círculo actual, incluyendo su esposo Said Palao, acepte esta cordialidad sin mayores dramas. “No tenemos ningún tipo de problemas, ni Said con él… nada, todo bien”, sostuvo.

¿POR QUÉ SE SEPARARON ALEJANDRA BAIGORRIA Y MARIO HART?

El fin del noviazgo, ocurrido definitivamente en 2015, se produjo porque ambos tenían perspectivas de vida distintas en aquel entonces. Mientras ella buscaba una estabilidad emocional más profunda, él se encontraba enfocado en sus metas individuales y su crecimiento laboral.

“No estaba preparado para formalizar una relación y llegar a un tema de compromiso (de matrimonio). Tengo muchos proyectos”, confesó el piloto años atrás.

Por su parte, la empresaria admitió que la falta de garantías afectivas fue clave en la ruptura. “En ese momento sentía que él no le daba la seguridad que buscaba”, comentó años después, según recoge el diario La República.

¿ALEJANDRA BAIGORRIA PLANEA TENER UN BEBÉ CON SAID PALAO?

La reconocida empresaria de 37 años ha confirmado que se encuentra en un estado físico ideal para iniciar la búsqueda de su primer hijo. Hace unas semanas, tras someterse a una evaluación clínica especializada, los resultados arrojaron que su organismo está en condiciones inmejorables, lo que la motivó a compartir un entusiasta video en sus plataformas digitales. “Ya podemos embarazarnos, Said Palao. ¡Estoy como cañón!”, exclamó la influencer, reafirmando que el sueño de la maternidad es su prioridad para este 2026.

El informe médico destacó una excelente reserva ovárica, por lo que su doctor la calificó como la “reina de la fertilidad”. Alejandra suspenderá el uso de anticonceptivos para permitir que su ovulación se normalice, apoyándose en el consumo de ácido fólico y diversos suplementos. Ella enfatiza que para esta etapa “se ve la importancia de una vida saludable, dormir tus horas, suplementarte con los mejores productos”.

Said Palao reaccionó conmovido ante la noticia, admitiendo que el anuncio lo tomó por sorpresa a través de las redes sociales. El deportista mostró su respaldo total a este nuevo proyecto familiar que ambos planearon desde su boda en 2025. “Ya estamos listos para seguir cumpliendo nuestros sueños, te amo”, escribió el chico reality.

