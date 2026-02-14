¡Impactante! Samahara Lobatón estaría dispuesta a mudarse a EE. UU. por Youna: “Llevo a mi hija”

En una reciente transmisión en vivo junto a Youna, Samahara Lobatón sorprendió al abrir la posibilidad de un viaje a Estados Unidos para propiciar un reencuentro familiar entre su expareja y su hija. Este acercamiento ocurre en un contexto sumamente delicado, marcado por la lucha del barbero contra el cáncer y el crítico estado de salud del hijo menor de la joven peruana.

El anuncio, realizado durante una jornada de recaudación solidaria, no solo evidenció la química entre ambos, sino que puso sobre la mesa las condiciones que la influencer ha fijado para concretar este traslado.

¿SAMAHARA LOBATÓN SE TRASLADARÁ A ESTADOS UNIDOS CON SU HIJA?

La influencer manifestó su disposición de viajar al país norteamericano, aunque aclaró que se trata de una decisión sujeta a la mejoría de su último hijo, Asael.

Durante una reciente transmisión por TikTok orientada a recolectar fondos para el tratamiento oncológico de Youna, surgió la propuesta de costearle los pasajes mediante una dinámica con sus seguidores. Ante esto, ella respondió afirmativamente, subrayando que su prioridad es que la mayor de sus hijas vea a su progenitor: “Sí (iría), pero mi hijo debe salir de UCI para dejarla con mi abuela. Llevo a mi hija para que vea a su papá”.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE YOUNA ANTE EL POSIBLE REENCUENTRO CON SU PEQUEÑA?

El barbero no pudo ocultar su alegría al imaginar que volvería a tener a su primogénita cerca en un momento tan complicado para su salud. Según explicó, el contacto con la menor es su principal motor de energía, admitiendo que durante su internamiento prefirió no llamarla para evitar quebrarse ante ella.

Con la esperanza de concretar pronto este abrazo, el joven expresó conmovido: “Me sentiría feliz estando con mi hija, yo te juro que mi semblante cambia cada vez que Xianna está cerca”.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD ACTUAL DEL PEQUEÑO ASAEL?

Según recoge el diario La República, el panorama médico del último hijo de Samahara es sumamente reservado, pues se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a una neumonía severa y bronquiolitis. En entrevista para el programa ‘Arriba Mi Gente’, la influencer relató que el bebé, quien nació de forma prematura en octubre de 2025, resultó afectado por un virus gripal que contrajo de su hermana y que se complicó por sus bajas defensas naturales.

Con evidente dolor, manifestó que se refugia en su fe para superar esta crisis: “Yo sé que Dios es bueno y va a poner a mi hijo en mis brazos”.

¿QUÉ SIENTE REALMENTE YOUNA POR LA MADRE DE SU HIJA?

A pesar de la cercanía actual, el barbero fue honesto al definir el vínculo que lo une a Samahara, descartando un sentimiento romántico pero reafirmando un profundo agradecimiento. El joven, que atraviesa un proceso de leucemia, destacó que el respeto que le tiene se debe principalmente a su labor en la crianza y formación de su hija en común. Al respecto, Youna fue enfático al declarar: “No es que te ame porque creo que amarte sería ya mucho de mi parte con todos los problemas que hemos tenido, pero sí te quiero mucho”.

